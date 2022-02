XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Elektrofahrzeugen Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Die Hoffnung auf erste Auslieferungen des mutig designten Cybertrucks im Jahr 2022 sei gestorben - doch der Hype rund um den futuristischen Tesla-Truck lebe. Auch wenn er wegen Teileknappheit erst "hoffentlich im Jahr 2023" zu den Kunden rolle, gebe es immer neue Zubehör-Ideen.Die wohl coolste sei der jetzt vorgestellte Bausatz für einen Cybercat Catamaran, entwickelt vom Serienunternehmer Anthony Diamond. Wer weitere rund 30.000 Dollar investiere, solle damit in Zukunft elektrisch übers Wasser gleiten können. Noch sei jedoch kein funktionierender Prototyp für das Cybertruck-Boot fertig.Bereits weiter sei Tesla mit dem Cybertruck selbst. Der neue Prototyp sei nun laut "Electrek" offenbar von Texas nach Fremont gebracht und per Drohne von Fans entdeckt und gefilmt worden. Laut dem Elektroauto-Portal sei die Euphorie rund um dem Cybertruck weiterhin "hoch".Das Verhältnis zwischen "Electrek" und Elon Musk sei ambivalent seit der Blockade des Portal-Gründer nach kritischen Berichten durch Elon Musk auf Twitter. Neben einer positiven Begleitung der Cybertruck-Entwicklung zeige die Website auch mit einem augenzwinkernden Video zu mehreren nicht erfüllten Robotaxi-Versprechen von Elon Musk, dass man durchaus ausgewogen berichte.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:803,30 EUR +1,36% (08.02.2022, 17:13)