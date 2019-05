Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

183,78 Euro -0,03% (21.05.2019, 22:26)



Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

205,08 USD -0,14% (21.05.2019, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Zuletzt wurde SolarCity übernommen.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (22.05.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner, Leitender Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Elektrowagenbauers Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unter die Lupe."Die Nachfrage ist der Kern des Problems", so Morgan Stanley in seiner neuen Studie. Das "normale" Kursziel der US-Investmentbank bleibe zwar unverändert bei 230 USD und in einem positiven Szenario (Bull-Case) könne sich Morgan Stanley weiterhin einen Anstieg auf 391 USD vorstellen. Fürr einen Paukenschlag sorge allerdings das neue Bear-Case-Szenario der Analysten: Das Negativ-Ziel sei von bisher 97 auf jetzt 10 USD gesenkt worden. Die 10 USD würden laut Morgen Stanley einem Enterprise-Value/Umsatz-Verhältnis von 31% entsprechen, was immer noch einem deutlichen Aufschlag auf die 28% von BMW entsprechen würde.Hauptgrund für die neuen Zweifel von Morgan Stanley sei die Annahme, dass Tesla in China weniger Autos verkaufen könnte als bisher angenommen. "Wir gehen nicht von signifikanten Auslieferungen in China vor dem ersten Quartal 2020 aus", so die Experten der US-Investmentbank.Doch es gebe Hoffnung: "Teslas strategischer Wert und die technische Kompetenz in Hard- und Software sind weiterhin extrem hoch, wenn nicht sogar in einer eigenen Liga. " Sprich: Wenn sich ein Käufer finde, seien schnell auch deutlich höhere Kurse möglich. Neuen Gerüchten zufolge habe z.B. Apple Tesla zu einem Preis von 240 USD je Aktie kaufen wollen - allerdings im Jahr 2013, als der Stern von Elon Musk noch deutlich höher gestanden habe, so Florian Söllner, Leitender Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 21.05.2019)Hinweis auf mögliche Interessenskonflikte:Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie:Xetra-Aktienkurs Tesla-Aktie:182,14 Euro +1,13% (21.05.2019, 17:35)