Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

313,31 USD (01.11.2019)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (04.11.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektroautobauers Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Das ursprüngliche Ziel, bis 2020 eine Million E-Autos auf deutschen Straßen zu haben, sei bereits auf 2022 verschoben worden. Denn bisher habe es erst 140.000 Anträge gegeben. Doch die Bundesregierung gebe nun Gas. Die Nachrichtenagentur Reuters zitiere aus einem Regierungspapier, wonach die Kaufprämie um satte 50 Prozent von 4.000 auf 6.000 Euro erhöht werde.Wichtige Bedingung jedoch: Der Listenpreis des neuen Elektroautos müsse unter 40.000 Euro liegen. Damit käme die staatliche Förderung gerade recht, um etwa den ab 2020 durchstartenden ID.3 Rückenwind zu verleihen. Das Tesla Model 3 koste vor Förderung dagegen noch mehr als diese Schwelle.Doch auch für Tesla- oder Porsche-Taycan-Fans gebe es eine gute Nachricht: Auch für teurere Elektrofahrzeuge solle die Prämie steigen. Und zwar um 25 Prozent auf 5.000 Euro, womit auch Tesla Model 3, Model S oder Model X profitieren würden.Auch in den Niederlanden wächst die Begeisterung für das Elektroauto spürbar, so Florian Söllner von "Der Aktionär". (Analyse vom 04.11.2019)Börsenplätze Tesla-Aktie:Xetra-Aktienkurs Tesla-Aktie:282,00 EUR +1,04% (04.11.2019, 14:07)Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:282,20 EUR +0,43% (04.11.2019, 14:29)