Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (07.01.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Der Vorstand des US-Elektroautobauers Tesla wolle nach Angaben der Brandenburger Landesregierung bald über den Vertrag mit dem Land zum Kauf der Fläche für die geplante Fabrik entscheiden. Dabei gehe es um die Billigung des Kaufvertrags, habe die Sprecherin des Wirtschaftsministeriums, Andrea Beyerlein, am Montag in Potsdam gesagt. Kurz vor Weihnachten hätten sich Landesregierung und Tesla nach Brandenburger Angaben über den Kauf geeinigt.An diesem Donnerstag werde der Landtags-Haushaltsausschuss voraussichtlich über die Einwilligung für den Deal entscheiden - in einer nicht öffentlichen Sitzung. Finanzministerin Katrin Lange (SPD) habe am Montag mitgeteilt, sie habe dem Ausschuss die Vorlage zum Grundstücksverkauf der Fläche in Grünheide bei Berlin zugeleitet. Sie bitte ihn darum, die notwendige Einwilligung zu erteilen.In Grünheide sollten nach den Plänen von Tesla von Juli 2021 an Elektroautos gebaut werden. Durch die Ansiedlung seiner künftigen "Gigafactory" erwarte der E-Auto-Hersteller nur geringe Auswirkungen auf Mensch und Umwelt, mäßige Auswirkungen würden während der Bauphase erwartet. Das gehe aus dem Umweltverträglichkeitsbericht des Unternehmens hervor, das seit Montag öffentlich sei. Bis zu 500.000 Fahrzeuge der Typen Model 3 und Y sowie künftiger Modelle sollten dort gebaut werden.Für die Ansiedlung würden erste Vorbereitungen laufen. Für die künftige Großfabrik sollten 153 Hektar Wald auf dem 300 Hektar großen Areal gefällt werden, heiße es in dem Bericht. Die Fläche, auf der derzeit meist Kiefern wachsen würden, solle dann versiegelt und mit Produktionshallen bebaut werden.Die Aktie von Tesla könne dem schwachen Gesamtmarkt trotzen. Sie habe vor Kurzem bei 454 Dollar ein neues Rekordhoch markiert. Es bleibt dabei: Auch wenn die Aktie mittlerweile nach dem Höhenflug überkauft ist, stimmt das hohe Momentum kurzfristig weiter positiv, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 07.01.2020)Mit Material von dpa-AFXHinweis auf mögliche Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Tesla.Börsenplätze Tesla-Aktie: