Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

454,47 USD -5,63% (02.04.2020, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker-Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk. (03.04.2020/ac/a/n)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von Analyst Frank Schwope von der NORD LB:Frank Schwope, Analyst der NORD LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA), erhöht aber das Kursziel von 330 auf 350 USD.Obwohl die Auslieferungen des Model Y früher als geplant erfolgt seien, habe auch der US-Elektroautobauer sein Werk in Fremont vorübergehend schließen müssen, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Produktion und Auslieferungen in Q1/2020 seien zudem (deutlich) hinter den Werten von Q4/2019 zurückgeblieben. Die Jahresziele von Tesla dürften Makulatur sein. Infolge der vorübergehenden Werksschließung dürften sich die Auslieferungszahlen von deutlich über 500.000 Einheiten nicht mehr realisieren lassen, zumal Autos nicht das erste sein würden, was die Kunden nach durchlittener Coronavirus-Krise kaufen würden. Schwope gehe derzeit davon aus, dass Autoproduktion und -Absatz im Jahr 2020 gegenüber dem Jahr 2019 weltweit um 10 bis 20% einbrechen würden. Die Rückgänge der Gewinngrößen der Unternehmen dürften prozentual deutlich höher ausfallen, auch wenn sie kaum zu kalkulieren seien. Tesla drohe ein weiteres Jahr roter Zahlen. Trotzdem sehe Schwope der US-Konzern mittelfristig als Gewinner der Krise. Die Zukunftsrespektive Gegenwartstechnologien "Elektromobilität" und "autonomes Fahren" dürften als Symbol für den Aufbruch in die Post-Corona-Ära deutlichen Auftrieb bekommen. Noch erwarte Schwope jedoch Rückschläge für die Tesla-Aktie.Frank Schwope, Analyst der NORD LB, bekräftigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Verkaufsempfehlung für die Tesla-Aktie und hebt das Kursziel von 330 auf 350 USD an. (Analyse vom 03.04.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der Tesla Inc.: Keine vorhanden.Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:469,75 EUR +12,19% (03.04.2020, 11:37)XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:478,20 EUR +8,19% (03.04.2020, 11:23)