Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

770,00 EUR -2,77% (03.03.2022, 17:17)



XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

770,90 EUR -0,27% (03.03.2022, 17:01)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

853,04 USD -3,05% (03.03.2022, 17:02)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (03.03.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Jim Cramer sei für seine deutlichen Worte bekannt. Der durch sein TV-Format "Mad Money" bekannte US-Börsenguru sehe in der neuen Ford-Elektroauto-Offensive den Plan, zur "Zerstörung von Tesla". Cramer tippe, dass Ford den Rivalen Tesla im Jahr 2026 beim Elektroauto-Absatz überhole.Was für große Erwartungen sorge, sei der neue Chef der Ford-Elektroauto-Sparte: Doug Field sei Ende 2021 von Apple nach Detroit gewechselt und auch schon Manager bei Tesla gewesen.Jim Cramer habe die Tesla-Aktie nach dem IPO zum Verkauf gestellt, aber seine Meinung tausende Prozent später geändert. Die letzten Jahre sei er dann sehr bullish gewesen, zuletzt scheine er sich allerdings eher für Value-Titel wie Ford zu erwärmen.Wie vor einer Woche vermutet, habe Ford mittlerweile den "Porsche-Trick" tatsächlich aus dem Hut gezaubert. Das Unternehmen habe am Mittwoch angekündigt, das Geschäft mit batteriebetriebenen und vernetzten Fahrzeugen in Zukunft in einer eigenständigen Sparte zu betreiben. Dieser Geschäftsbereich solle unter dem Namen Ford Model e laufen.Ford wolle allein in diesem Jahr rund 5 Mrd. USD in diesen Bereich investieren und bis 2026 weltweit mehr als 2 Mio. Elektroautos pro Jahr verkaufen. Ab 2023 sollten die unterschiedlichen Sparten eigene Gewinn- und Verlustrechnungen ausweisen.Obwohl Ford pro Jahr über 4 Mio. Autos verkaufe - noch überwiegend Verbrenner -, erreiche die Börsenbewertung mit 50 Mrd. Euro nur die von Start-ups wie Rivian, die erst beginnen würden, erste Fahrzeuge auszuliefern, so Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 03.03.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie: