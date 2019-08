Xetra-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Zuletzt wurde SolarCity übernommen.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk. (21.08.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Bad News für Tesla. Der Retail-Gigant Wal-Mart klage gegen Tesla. Angeblich hätten in gleich sieben Fällen von Tesla installierte Solarmodule Feuer gefangen. Wal-Mart habe das Vertrauen in diese Produkte offenbar verloren und wolle, dass alle bereits auf 240 Supermarkt-Dächern installierten Solarsysteme wieder abgebaut würden.Auch bei Tesla selbst sei Feuer unterm Dach. Nachdem Autovermieter und Großkunde Nextmove über gravierende Service- und Qualitätsmängel in Deutschland berichtet habe, gebe es offenbar Konsequenzen. In einem neuen Youtube-Video werde darauf hingewiesen, dass wohl der Deutschland-Chef seinen Posten verlassen habe. Stefan Möller von Nextmove: "Wir gehen davon aus, dass Jochen Rudat, nicht mehr im Unternehmen tätig ist." Zudem habe der für das deutsche Flottenmanagement zuständige Manager und direkte Ansprechpartner gekündigt. Jochen Rudat habe noch im Februar 2019 die Kooperation mit Nextmove verkündet. Spekulationen zufolge solle er schon seit einigen Wochen nicht mehr im Unternehmen sein."Der Aktionär" habe bei Jochen Rudat direkt nachgefragt, bisher jedoch keine Antwort erhalten. 2016 habe er im Interview mit dem "Aktionär" noch auf die extrem gute Stimmung bei Tesla hingewiesen und auf einen allmächtigen Konzernchef Elon Musk, "bei dem man nicht wegen jedem Mickey-Mouse-Problem" vorstellig werde.Nach der Häufung von Kundenbeschwerden über den Service von Tesla ist es nun jedoch an der Zeit, dass Elon Musk die Zufriedenheit seiner Kunden zur Chefsache macht, so Florian Söllner von "Der Aktionär" zur Tesla-Aktie. (Analyse vom 21.08.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:200,50 Euro -1,43% (21.08.2019, 09:24)