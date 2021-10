ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (14.10.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Tesla: Es läuft hervorragend! AktienanalyseTesla (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) lud 9.000 Menschen aus Berlin und Brandenburg nach Grünheide, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Die Besucher hätten beim Tag der offenen Tür die Möglichkeit gehabt, die Gigafactory des Elektroautobauers zu besichtigen. In der Fabrik würden bereits Roboter auf Fertigungsstraßen im Testbetrieb laufen. Tesla-Chef Elon Musk sei selbst vor Ort gewesen und habe bestätigt, dass er spätestens im Dezember in Deutschland die ersten Elektroautos für Europa produzieren wolle. Danach werde bis Ende nächsten Jahres dauern, bis die Produktion hochgefahren sei. Musk habe die Gigafactory Ende 2019 angekündigt und in weniger als zwei Jahren errichtet. Dort sollten künftig etwa 12.000 Mitarbeiter bis zu 500.000 Elektroautos im Jahr bauen. Dabei sollten nach Firmenangaben möglichst vielen Teile an Ort und Stelle produziert werden, um von Zulieferern unabhängig zu werden.Auch abgesehen davon laufe es bei dem US-Elektroautobauer hervorragend. Während die Autobranche unter globalen Chip-Engpässen ächze, habe Tesla einen Auslieferungsrekord geschafft: Der Elektroautobauer habe im dritten Quartal weltweit gut 241.300 Fahrzeuge zu den Kunden gebracht, gut 53 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Davon seien allein im September 56.006 Stück aus der China-Gigafactory gekommen. Die Herausforderungen durch die Chip-Knappheit habe Tesla also hervorragend gemeistert. Mit Blick auf das Gesamtjahr 2021 habe Tesla von Januar bis einschließlich September insgesamt 632.521 Elektroautos ausgeliefert - ein Plus von 98,7 Prozent.Diese Werte machen Lust auf die Zahlen für das dritte Quartal, deren Veröffentlichung Tesla auf den 20. Oktober vorgezogen hat, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 40/2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:703,80 EUR +0,61% (14.10.2021, 11:17)XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:704,10 EUR +0,82% (14.10.2021, 11:02)NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:811,08 USD +0,67% (13.10.2021, 22:00)