Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

717,00 EUR -0,76% (22.02.2022, 19:14)



XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

724,50 EUR -2,16% (22.02.2022, 17:35)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

809,76 USD -5,51% (22.02.2022, 19:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (22.02.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Während die Verluste am Gesamtmarkt in den USA am Dienstag etwas geringer ausfallen würden als befürchtet, stehe die Aktie des Elektroautobauers Tesla stark unter Druck. Mit einem Minus von knapp sechs Prozent rücke das Mehrmonatstief von Ende Januar sehr nah. CEO Elon Musk streite derweil weiter mit der Börsenaufsicht SEC.Schon seit Jahren stehe Musk im Clinch mit der SEC. Seit seinen Tweets zu einer möglichen Privatisierung von Tesla müsse er seine Beiträge in den sozialen Medien prüfen lassen. Musk werfe der SEC dagegen vor, eine "Shortseller Enrichment Commission" zu sein - also, dass sie Leerverkäufern helfe, Geld zu verdienen. Nun beschuldige er sogar einen Mitarbeiter der Behörde, Untersuchungsergebnisse illegal weitergegeben zu haben.In einem Schreiben seiner Anwälte fordere Musk, dass das Verhalten der Behörde untersucht werde und dass die Mitarbeiter der SEC ihre Aufzeichnungen und Geräte aufbewahren sollten. Der Inhalt der angeblichen Leaks, der Name des Mitarbeiters, oder der Ort, an dem sie veröffentlicht worden seien, seien allerdings nicht bekannt. Klar sei jedenfalls: Die Auseinandersetzung zwischen der SEC und dem Twitter-freudigen und eigenwilligen Tesla-CEO scheine noch lange nicht vorbei zu sein.An der Börse werde es derweil immer ungemütlicher für Tesla. Die Branchenrotation raus aus Wachstumswerten treffe den E-Auto-Pionier mit voller Wucht. Immer stärker würden die Sorgen, dass die hohe Bewertung angesichts steigender Zinsen und weit in der Zukunft liegender Gewinne nicht mehr zu rechtfertigen sei. Die Zuspitzung des Ukraine-Konflikts, die den Gesamtmarkt weiterhin stark belaste, verschärfe die Situation zudem. General Motors , so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 22.02.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie: