ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (27.08.2018/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner, Leitender Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Premium-Elektroautos Tesla Motors Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Selbst große Fans von Elon Musk würden in diesen Stunden am illustren US-Konzern zweifeln. Wenige Tage nachdem Musk den berühmtem "Funding secured"-Tweet abgesetzt habe, der vom Plan der Privatisierung gehandelt habe, rudere er nun zurück. Offiziell sei bei Tesla weiterhin alles in Ordnung. Der Verwaltungsrat habe Elon Musk das Vertrauen ausgesprochen.Die Tesla-Aktie gebe am Montag nach. Die von Elon Musk bei einer Privatisierung in den Raum gestellten 420-USD-Angebotspreis würden in weite Ferne rücken. Elon Musk habe mit dieser Aktion viel Glaubwürdigkeit verloren.Kurzfristig sei nun die Fantasie eines Übernahmepreises über dem aktuellen Aktienkurs vorbei. Tesla sei nach wie vor extrem hoch bewertet - mit mehr als dem 10-fachen pro produziertem Auto als etablierte Hersteller. Elon Musk müsse nun liefern. Harte Gewinne, keine Show auf Twitter, so Florian Söllner, Leitender Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 27.08.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:270,25 Euro -2,21% (27.08.2018, 14:35)Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:271,08 Euro -2,37% (27.08.2018, 14:52)Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:USD 314,02 -2,73% (27.08.2018, 14:53)