Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

328,13 USD +9,49% (25.10.2019, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (28.10.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Tesla: Elon Musk hat allen Grund zur Freude - AktienanalyseDie Erwartungen an die am Mittwoch nach Börsenschluss veröffentlichten Zahlen von Tesla (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) waren sehr gering, so die Analysten der DZ BANK in einer aktuellen Veröffentlichung.Nachdem der E-Autobauer wenige Tage vorher bekannt gegeben habe, dass im dritten Quartal rund 97.000 Fahrzeuge ausgeliefert worden seien - was zwar ein neuer Rekord sei, aber unter dem selbstgesteckten Ziel von 100.000 Autos liege -, hätten viele Analysten erneut mit einem Verlust gerechnet. Zudem sei erwartet worden, dass die zuletzt hohen Expansionskosten das Ergebnis stark belastet hätten. Im ersten Halbjahr habe Tesla tiefrote Zahlen geschrieben und einen Verlust von über 1,1 Mrd. US-Dollar erlitten.Am Mittwochabend habe Tesla dann einen Gewinn von 143 Mio. US-Dollar verkündet. Obwohl das Ergebnis 54% niedriger ausgefallen sei als im Vorjahreszeitraum, hätten sich viele Marktteilnehmer positiv überrascht gezeigt. Ebenfalls rückläufig sei der Umsatz gewesen. Im Vergleich zum dritten Quartal 2018 sei dieser um 8% auf 6,3 Mrd. US-Dollar gesunken. Das Ergebnis pro Aktie habe ebenfalls um über 50% auf 0,80 US-Dollar verloren. Trotz der hinter den Erwartungen gebliebenen Auslieferungen habe sich Tesla-Chef Elon Musk optimistisch gegeben, die in seinem zuletzt veröffentlichten Aktionärsbrief für das Gesamtjahr prognostizierten Fahrzeugauslieferungen von 360.000 bis 400.000 zu erreichen.Schneller als erwartet solle die Produktion des Modell 3 in China starten. Bereits heute würden in der Gigafactory Shanghai probeweise komplette Fahrzeuge von der Karosserie über die Lackierung bis zum Zusammenbau produziert. Bevor die endgültige Produktion beginne, müssten allerdings laut Tesla noch gewisse staatliche Anforderungen erfüllt werden. Letztendlich sollten 1.000 Fahrzeuge pro Woche das Werk verlassen. Da China der mit Abstand größte Markt für mittelgroße Premium-Limousinen sei, rechne Tesla mit einer hohen Nachfrage nach dem Modell 3.Nicht nur in China, auch im Rest der Welt sei die Nachfrage nach dem günstigsten Auto von Tesla - dem Modell 3 - hoch. Allein im dritten Quartal seien von den 97.000 ausgelieferten Fahrzeugen fast 80.000 Modell 3 gewesen. Gegenüber dem Vorjahr entspreche dies einem Plus von 42%. Obwohl dieser Anstieg für Tesla erfreulich ist, dürfte das Modell 3 im Vergleich zu den hochpreisigen Modellen S und X eine deutlich geringere Marge ausweisen, so die Analysten der DZ BANK. (Veröffentlicht am 25.10.2019)Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:294,95 EUR -0,41% (28.10.2019, 08:58)Xetra-Aktienkurs Tesla-Aktie:283,70 EUR +6,73% (25.10.2019, 17:35)