XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

928,50 EUR +8,22% (22.03.2022, 17:38)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

999,11 USD +0,52% (22.03.2022, 21:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (23.03.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Die Trends in der Automobilbranche würden immer mehr in Richtung vernetztes, intelligentes und autonomes Fahren gehen. Jetzt habe die Investmentbank Goldman Sachs ihre favorisierten Aktien in diesem Bereich verkündet.Das Thema Automobilsoftware habe sich zu einem der Schwerpunkte in der Branche entwickelt. Diese biete den Autobauern die Möglichkeit ihre angebotenen Produkte zu differenzieren und gleichzeitig regelmäßige Umsatzströme mit hohen Margen zu erzielen. Laut Analysten der Bank hätten die Automobilkonzerne ihre Investitionen in diesem Bereich gesteigert und würden bis 2030 durch Software generierte Umsätze von über 20 Mrd. USD anstreben.Einer der Favoriten der US-Investmentbank sei wenig überraschend Tesla. Goldman Sachs sehen den Konzern als führend in vielen wichtigen Bereichen, was dem Autobauer Wettbewerbsvorteile in Bezug auf das Potenzial der Produkte und die Profitabilität gebe.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:906,00 EUR +1,10% (23.03.2022, 22:26)