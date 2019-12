Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

358,39 USD -0,36% (13.12.2019, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (16.12.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Tesla: Einen Gang höher geschaltet - ChartanalyseNach einem schwachen ersten Halbjahr präsentieren sich die Aktien von Tesla (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) seit dem Sommer wieder deutlich stärker, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Die vorgelegten Quartalszahlen im Oktober habe der Markt mit Wohlwollen aufgenommen. Die Aktien hätten daraufhin den Widerstand bei 266,07 USD mit einem großen Break-away-Gap, also einer Kurslücke im Chart, hinter sich gelassen und ein Hoch bei 361,20 USD markiert. Nach einer Konsolidierung habe der Wert in der Vorwoche wieder deutlich Fahrt aufgenommen und inzwischen das Jahreshoch erneut erreicht.Ausblick: Die weitere kurzfristige Ausrichtung bei den Aktien des US-Elektromobilitätsspezialisten dürfte sich noch vor Weihnachten entscheiden. Denn ein wichtiger Widerstand im Chart sei erreicht.Die Long-Szenarien: Bei 360,10 USD liege eine massive Barriere im Chart, die den Wert in der Vorwoche zunächst ausgebremst habe. Ebenfalls diene das Zwischenhoch bei 361,20 USD auf Tagesschlusskursbasis als Hürde. Gelinge den Käufern ein Durchbruch durch diese charttechnische Mauer, würden sie ein weiteres Ausrufezeichen setzen. In diesem Fall wäre der Weg in Richtung des bisherigen Rekordstands bei 389,61 USD geebnet. Vorgeschaltet könnten die Zwischenhochs bei 379,49 und 387,46 USD noch einmal einige Verkäufer auf den Plan rufen. Langfristig wiederum würde ein Verlassen der übergeordneten Range mit Kursen deutlich über 390 USD ein starkes Signal auslösen. In diesem Fall wären auch Kurse um 500 USD vorstellbar.Die Short-Szenarien: Würden die Aktien in der neuen Handelswoche unter der Hürde bei 361,20 USD hängen bleiben, wäre ein Rücksetzer bis an die Marke von 350,73 USD vorstellbar. Dort hätte der Wert eine kleine Kurslücke im Chart zu schließen. Gelinge auch bei 350,73 USD keine Stabilisierung, dürfte der Titel bis auf 340,84 USD fallen. Der mittelfristige Aufwärtstrend seit Anfang Juni wäre indes erst gefährdet, sollten auch die Tiefs um 327,10 USD unterschritten werden. Abgaben bis 309,26 USD wären in diesem Szenario wohl die Folge. Der ehemalige Widerstand bei 266,07 USD diene nun als neue Unterstützung. Dort verlaufe aktuell auch eine mittelfristige Aufwärtstrendvariante. (Analyse vom 16.12.2019)Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:323,00 Euro +0,40% (16.12.2019, 08:29)XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:321,35 Euro -0,25% (13.12.2019, 17:35)