NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

699,60 USD +4,72% (11.03.2021, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (12.03.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektroautobauers Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Nach dem wochenlangen Abverkauf stehe die Tesla-Aktie dank eines starken Comebacks seit Wochenbeginn wieder rund 16% im Plus. Besonders die letzten beiden Handelstage seien dabei von großen Kurssprüngen geprägt gewesen. Aus charttechnischer Sicht sehe es nun deshalb richtig spannend aus.Die 25%-ige Korrektur seit Jahresbeginn habe oberhalb der Unterstützungszone, die sich zwischen der 500-USD-Marke und dem Zwischentief bei 541 USD aufspanne, in dieser Woche vorerst ein Ende gefunden. Dank eines starken Kurssprungs am Dienstag habe die Tesla-Aktie die Widerstände an der 100-Tage-Linie bei 642,40 USD und an der kurzfristigen Abwärtstrendlinie bei 670 USD überschritten.Am Mittwoch habe das Papier zwar nachgeben müssen, habe dabei jedoch das Ausbruchsniveau erfolgreich testen können. Infolge dieses Kaufsignals sei die Tesla-Aktie am gestrigen Donnerstag erneut um rund 4% nach oben gesprungen und habe knapp über dem Widerstand am Dezember-Zwischenhoch bei 695 USD geschlossen. Dadurch könnte es nun zu weiteren Kaufimpulsen kommen.Vorbörslich stehe die Tesla-Aktie aktuell unter dieser Marke bei 695 USD. Könne sie im laufenden Tag erfolgreich zurückerobert werden, dürfte die Erholungsbewegung auf Sicht der nächsten Wochen bis an die 50-Tage-Linie bei 775 USD weitergehen. Auf dem aktuellen Niveau sollte sich daher eine kleine Position lohnen. Der Stoppkurs werde 15% unter dem Einstiegsniveau gesetzt, so Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 12.03.2021)Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:567,00 EUR -2,83% (12.03.2021, 14:16)XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:570,40 EUR -1,60% (12.03.2021, 14:00)