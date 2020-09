XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

357,25 EUR +1,87% (28.09.2020, 09:22)



Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

407,34 USD +5,04% (25.09.2020, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker-Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (28.09.2020/ac/a/n)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse der DZ BANK:Letzte Woche fand der sehnsüchtig erwartete Tesla Battery Day statt, so Steffen Droemert, Wirtschaftsjournalist bei menthamedia, in einer aktuellen Veröffentlichung der DZ BANK zu der Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA).Fertige Produkte seien nicht vorgestellt worden, dafür seien die Ankündigungen von Tesla-CEO Elon Musk teils revolutionär gewesen.Lange hätten Tesla-Fans, Anleger und alle anderen Interessierten auf den Battery Day warten müssen. Bereits letzten Sommer habe Elon Musk das Event erstmals angekündigt. Seitdem sei es mehrfach verschoben worden, bis es letzten Dienstag im Rahmen der Hauptversammlung endlich so weit gewesen sei. Aufgrund der Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus habe die Veranstaltung auf einer Freiluftbühne vor dem US-Werk im Stile eines Autokinos stattgefunden. Zahlreiche Aktionäre seien in ihren Teslas gekommen und hätten das Geschehen vor Ort verfolgt.Nach über einem Jahr Wartezeit seien die Erwartungen entsprechend hoch gewesen und im Netz hätten sich Gerüchte breitgemacht, was Musk an diesem Tag präsentieren würde. Unter anderem sei spekuliert worden, dass Tesla ein neues günstiges Einsteigermodell vorstelle oder einen Super-Akku entwickelt habe. Während sich die Hoffnung auf einen neuen Akku nicht erfüllt habe, habe Musk tatsächlich angekündigt, ein Elektroauto für rund 25.000 US-Dollar zu bauen. Allerdings dauere dies noch ein wenig, da für die Produktion die Kosten in der Batterieherstellung noch deutlich sinken müssten. Musk gehe davon aus, das angestrebte Ziel in ungefähr drei Jahren zu erreichen. Mit diesem Preis würde Tesla auch deutlich unter dem neuen vollelektronischen Volkswagen ID.3 liegen, welcher derzeit ab rund 35.000 Euro angeboten werde.Obwohl sich viele Anleger aufgrund der fehlenden Produkte enttäuscht von dem Battery Day gezeigt hätten, seien die Ankündigungen teils durchaus als Kampfansage an die Konkurrenz zu verstehen gewesen. So sei beispielsweise eine neue Batteriezelle präsentiert worden, mit der 16% mehr Reichweite möglich sein solle, während gleichzeitig die Kosten um 14% sinken würden. Zusätzlich wolle Tesla einige Änderungen bei der Zellchemie umsetzen und seltene Metalle und Minerale wie z.B. Kobalt und Graphit durch Nickel und Silizium ersetzen.Eine weitere Idee, die den Bau von Elektroautos revolutionieren könnte, sei, die Batterie als tragendes Teil der Karosserie zu verwenden. Ähnlich wie bei einem Flugzeug, bei dem der Flügel zugleich der Kerosintank sei. Mit solch einer Konstruktion könnten Elektroautos deutlich leichter werden. Alle Maßnahmen, die Musk an diesem Abend präsentiert habe, sollten zusammen 54% mehr Reichweite bei 56% weniger Kosten pro Kilowattstunde bringen. Volkswagen - hat im vergangenen Jahr rund 11 Millionen Pkw, Transporter und Lkw verkauft, so die Analysten der DZ BANK. (Analyse vom 25.09.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:360,00 EUR +2,77% (28.09.2020, 09:37)