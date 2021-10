XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (13.10.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektroautomobilherstellers Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Der Siegeszug der Elektroautos nehme in China mehr und mehr an Fahrt auf. Der Anteil der E-Fahrzeuge an den Neuwagenverkäufen habe im September erstmals eine magische Marke übersprungen. Einer der großen Profiteure des Booms bei den Stromern ist und bleibt Tesla, deren Produktion in Shanghai auf Hochtouren läuft, so Benjamin Heimlich.Wie der Citigroup-Analyst Jeff Chung in einem am Dienstag vorliegenden Bericht schreibe, seien im Shanghaier Tesla-Werk im September 56.000 Autos vom Band gelaufen. Das seien 12.000 mehr als noch im August.Mit 54.000 Autos sei der Löwenanteil an chinesische Kunden gegangen. Das verdeutliche die Strategie des Unternehmens, europäische Lieferungen zu Beginn und chinesische Lieferungen am Ende eines Quartals zu priorisieren.Gleichzeitig seien die Zahlen ein Beleg für den E-Auto-Boom in China. Im September habe der Anteil der Elektro-Fahrzeuge an den Neuwagenverkäufen bei 21 Prozent gelegen. Alleine in diesem Jahr seien im Reich der Mitte 1,8 Millionen E-Auto verkauft worden - ein Anstieg gegenüber dem Vorjahr von 203 Prozent.Tesla werde auch in Zukunft eine gewichtige Rolle im chinesischen Elektro-Auto-Markt spielen. Für die Anleger werde es spätestens kommende Woche spannend, wenn der Autobauer am 20. Oktober seine Q3-Ergebnisse publiziere.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:699,50 EUR +0,11% (13.10.2021, 16:07)