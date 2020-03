Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

514,36 USD -2,61% (27.03.2020, 21:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker-Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (30.03.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Die Automobilindustrie stecke aufgrund der Coronavirus-Pandemie tief in der Krise. Die Bänder stünden still und viele Autohäuser seien geschlossen. Der Neuwagenabsatz solle dramatisch zurückgehen. Marktforscher würden darauf hinweisen, dass der Neuwagenkauf in Zukunft anders ablaufen könnte. Nicht mehr im Autohaus vor Ort, sondern rein digital per Online-Order.Tesla bilde hier eine Ausnahme. BMW, Daimler und VW würden indes weiterhin auf den persönlichen Zugang setzen. Das könnte sich nun ändern. Die Coronavirus-Krise werde Autobauer nach Experteneinschätzung dazu bringen, mehr Fahrzeuge direkt über das Internet an Verbraucher zu verkaufen. "Der IT-Teil ist nicht das zentrale Hindernis dafür", habe der Autoanalyst der Marktforschungsfirma Gartner, Pedro Pacheco, gesagt. Schließlich gebe es auf einer typischen Website eines Autoherstellers bereits einen Konfigurator für Wunschfahrzeuge, so dass man nur einen Bezahlweg und ein Verfahren zur kontaktlosen Auslieferung hinzufügen müsste.Tesla mache es vor: Der Neuwagenkauf per Online-Konfigurator sei hier längst möglich und normal. Die deutschen Hersteller würden der Entwicklung hier noch weit hinterherhinken. Die technologischen Hürden seien aber gering. Wenn BMW, VW und Daimler diesen Schritt wirklich gehen wollten, sollte es ihnen ein leichtes sein. Die größere Herausforderung in diesem Zusammenhang dürfte sein, die lokalen Autohäuser einzufangen, so Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 30.03.2020)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:464,15 EUR +0,61% (30.03.2020, 14:21)XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:463,80 EUR +2,24% (30.03.2020, 14:07)