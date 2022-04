Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

972,70 EUR -0,18% (01.04.2022, 11:44)



XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

972,10 EUR -1,61% (01.04.2022, 11:31)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

1.077,60 USD -1,50% (31.03.2022, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (01.04.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" hebt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) auf 1.090 Euro an.Adam Jonas, Analyst bei Morgan Stanley, sehe in Tesla einen Konzern, der gleich in drei Top-Branchen aktiv sei. "Tesla ist ein Autobauer, klar", so der Experte. "Und es ist ein Tech-Unternehmen. Aber gleichzeitig ist es auch ein Energiekonzern." Für die Aktie sehe Jonas noch eine Menge Luft nach oben.Der Morgan Stanley-Analyst habe seine Studie geschrieben nach der Meldung, US-Präsident Joe Biden wolle die heimische Produktion von Mineralien fördern. Hierfür werde sich Biden auf den Defense Production Act berufen. Die Anordnung könnte Unternehmen dabei helfen, staatliche Mittel für Machbarkeitsstudien zu Projekten zu erhalten, um etwa Lithium, Nickel, Kobalt, Graphit und Mangan zu fördern. Diese Materialien würden für die Produktion von Elektrofahrzeugen gebraucht. Der Defense Production Act gebe dem Präsidenten weitreichende Befugnisse, wenn es um die nationale Sicherheit gehe. Tesla biete Batteriespeicherlösungen für Eigenheime an. "Energiesicherheit = nationale Sicherheit", so Jonas.Der Analyst sehe das Kursziel für die Tesla-Aktie bei 1.300 Dollar. Die Autosparte bewerte er mit 710 Dollar je Aktie, 520 Dollar sei das Geschäft mit Software- und Serviceverkäufen sowie Versicherungen wert. Mit 71 Dollar pro Anteilschein bewerte er den Energiebereich von Tesla.Nach dem Dip sei Tesla an der Börse wieder angesagt. Im März sei die Aktie um ein Viertel geklettert. Das Rekordhoch sei in Reichweite.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie: