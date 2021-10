NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk. (04.10.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektroautomobilherstellers Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Stark! Anders könne man die Auslieferzahlen für das dritte Quartal bei Tesla nicht beschreiben. Der Konzern habe 241.300 Autos weltweit zu den Kunden gebracht. Damit habe Tesla die Analystenschätzungen deutlich überbieten können. Stark! Aber nicht stark genug, wenn es nach den Analysten von J.P. Morgan gehe.Analyst Ryan Brinkman von J.P. Morgan lobe in einer Mitteilung an die Kunden die Leistung des Unternehmens im dritten Quartal, habe aber nicht seine Anlageempfehlung geändert. Und die laute nach wie vor: Untergewichten. "Die besseren Auslieferungen im dritten Quartal heben Tesla von anderen Autoherstellern ab, die Schwierigkeiten hatten, eine ausreichende Versorgung mit Halbleitern sicherzustellen, was auf eine solide unternehmensspezifische Ausführung in diesem Bereich sowie eine starke zugrunde liegende Nachfrage hindeutet", heiße es in der Mitteilung.Die Automobilindustrie sei einer der Sektoren gewesen, der am stärksten von den globalen Lieferkettenproblemen während der Coronavirus-Pandemie betroffen gewesen sei, da auf die Schließung von US-Fabriken im letzten Jahr ein weltweiter Halbleitermangel gefolgt sei, der die Produktion verlangsamt habe. Brinkman habe seine Gewinnschätzungen für Tesla angehoben und sein Kursziel für die Aktie von 180 auf 215 Dollar pro Aktie erhöht. Dieses neue Ziel liege jedoch immer noch mehr als 70 Prozent unter dem Schlusskurs von Tesla am Freitag."Während unser neues, höheres Kursziel weiterhin ein erhebliches Abwärtspotenzial impliziert, halten wir es nicht für ungerechtfertigt, auch weil es Tesla als zweitgrößten Autohersteller der Welt nach Marktkapitalisierung (hinter Toyota und vor Volkswagen) bewertet, was nur eine Stufe unter seiner derzeitigen (zugegebenermaßen bei weitem) führenden Position liegt, obwohl es nach Stückzahlen nur der 18. größte Autohersteller ist", heiße es in der Notiz.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link