Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

1.466,40 EUR +2,23% (21.07.2020, 14:37)



XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

1.471,00 EUR +12,43% (21.07.2020, 14:21)



Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

1.643,00 USD +9,47% (20.07.2020)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker-Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (21.07.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Diesem Ereignis würden Anleger und Anleger mit Hochspannung entgegen fiebern. Am morgigen Mittwoch kurz nach Handelsschluss der amerikanischen Börsen (22 Uhr MEZ) sei es soweit: Dann präsentiere Tesla, der Börsen-Highflyer mit dem eingebauten Mega-Turbo, sein aktuelles Zahlenwerk. Und on top könnte es noch zu einem echten Ritterschlag für die Mannschaft um Elon Musk kommen: Der Hersteller von Elektroautos werde womöglich in den weltweit am stärksten beachteten S&P 500-Index aufgenommen."Ein vierter Quartalsgewinn in Folge wäre der Faktor, der Tesla noch fehlt, um sich für eine Aufnahme in den US-Index S&P 500 zu qualifizieren", erkläre Monika Rosen-Philipp, Chefanalystin im Private Banking der Bank Austria. Ob der Aufstieg in den Index gelinge, entscheide letztlich dann aber noch das S&P-500-Komitee. Doch laut Bloomberg würden die zuständigen Prüfer auch im Falle eines Quartalsverlustes Tesla das Entree in den elitären Kreis der 500 größten börsennotierten US-Unternehmen nicht verweigern.Die Aufnahme in den Index könnte die Aktie von Tesla weiter beflügeln, weil dann alle Anbieter von Fonds oder Papieren, die den Index abbilden würden, das Papier nachkaufen müssten. Die Aktie notiere vorbörslich knapp unter der 1.700 Dollar-Marke. Allein in den vergangenen zwölf Monaten habe das Papier bereits rund 500 Prozent zugelegt. Mitte Juni sei erstmals die Marke von 1.000 Dollar übersprungen worden. In den ersten beiden Juli-Wochen hätten Tesla-Anteilscheine nochmals um 40 Prozent zugelegt.Analysten seien sich über die weitere Entwicklung der Tesla-Aktie - wenig verwunderlich - uneinig. Die genannten Kursziele lägen in einer gewaltigen Spanne: von unter 1.000 Dollar bis weit über 2.000 Dollar.Tesla sei bestens positioniert und der Top-Star an der Börse. Der Markt für Elektrofahrzeuge boome. Zudem mische die Mannschaft um Visionär Elon Musk auch in der Raumfahrt und in der Suche nach einem Corona-Impfstoff mit. Diese Fantasie sei im aktuellen Aktienkurs durchaus eingepreist. Ein weiterer Schub könnte von den morgigen Quartalszahlen und der Aufnahme in den S&P 500 ausgehen.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Tesla.Börsenplätze Tesla-Aktie: