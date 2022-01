Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

917,30 EUR -0,27% (17.01.2022, 11:20)



XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

917,40 EUR +0,71% (17.01.2022, 11:01)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

1.049,61 USD +1,75% (14.01.2022, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (17.01.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.New Street-Analyst, Pierre Ferragu, habe vor wenigen Tagen die Aktie des Elektroauto-Herstellers Tesla zu seinem Top-Pick für das Jahr 2022 auserkoren. Der Experte erwarte einen "extremen Boost" in Sachen Umsatzwachstum und Margenausweitung.Pierre Ferragu gehe davon aus, dass die Tesla-Aktie am Ende des Jahres "mindestens bei seinem" Kursziel von 1.580 Dollar stehen werde. Der Analyst in Diensten von New Street erwarte durch die Tesla-Werke in Shanghai sowie in Berlin und Texas eine Ausweitung der Kapazitäten, sodass die Gesamtproduktionsrate des Unternehmens Ende 2022 bei 1,8 Millionen Fahrzeugen liegen werde, es sei denn, die Engpässe bei der Chipversorgung würden sich verschlimmern und einen erheblichen (aber vorübergehenden) Gegenwind erzeugen. "Trotz der Inbetriebnahme von zwei Fabriken erwarten wir eine Ausweitung der Margen, da sich die jüngsten Preiserhöhungen auf die ausgewiesenen Einnahmen auswirken", habe der New Street-Analyst hinzugefügt.Ähnlich optimistisch hätten sich zuletzt Goldman Sachs und die Deutsche Bank geäußert. Beide sähen für die Tesla-Aktie Potenzial bis 1.200 Dollar. Eine Schippe drauf gelegt habe Morgan Stanley. "Wir glauben, dass es Anzeichen dafür gibt, dass der Branchenführer seinen Vorsprung vor seinen EV-Konkurrenten ausbaut", so Analyst Adam Jonas. Sein Kursziel für die Tesla-Aktie habe der Experte um 100 Dollar auf 1.300 Dollar nach oben revidiert.Zuletzt hätten die Tech-Aktien deutlich unter Druck gestanden. Anleger würden für die Tesla-Aktie den Support bei 990 Dollar im Blick behalten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie: