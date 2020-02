Nike seien nach positiven Analystenkommentaren um 3,1% geklettert.



Die Aktien von Exxon Mobil (ISIN: US30231G1022, WKN: 852549, Ticker-Symbol: XONA, NYSE-Symbol: XOM) hätten rund 2,2% verloren. Neben dem schwachen Ölpreis hätten auch negative Kommentare von Finanzakteuren für das Minus gesorgt.



Die Aktien von Gilead Sciences (ISIN: US3755581036, WKN 885823, Ticker-Symbol: GIS, Nasdaq-Symbol: GILD) hingegen seien um 5% geklettert. Das antivirale Medikament Remdesivir des Pharmakonzerns solle in China im Einsatz gegen das Coronavirus getestet werden. Es sei in der Vergangenheit bereits im Kampf gegen das Ebola- und das Sars-Virus eingesetzt worden.



Gestern nachbörslich habe noch Alphabet (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, Nasdaq-Symbol: GOOGL) mit seinen Zahlen zum Q4 2019 aufgewartet, die auf den ersten Blick enttäuscht hätten. Die Aktie habe nachbörslich mit einem Minus von 4% reagiert. (04.02.2020/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - Zum gestrigen Wochenauftakt stand in den USA einmal mehr die Aktie des Elektroautoproduzenten Tesla (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) im Fokus, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Positive Analystenkommentare würden, neben einem Short Squeeze (Anleger, die auf einen fallenden Tesla-Kurs gesetzt hätten, würden sich nun angesichts der fortgesetzten Rally dazu genötigt sehen, ihre Position zu schließen) weiter für eine fulminante Kursrally sorgen. Die Aktie habe mit einem satten Plus von 20% geschlossen. Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von USD 140 Mrd. sei Tesla damit mehr wert als BMW (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF), Daimler (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) und Ford (ISIN: US3453708600, WKN: 502391, Ticker-Symbol: FMC1, NYSE-Symbol: F) zusammen (USD 129 Mrd.). Seit Jahresbeginn stehe ein Plus von 87% zu Buche, innerhalb einer Woche knapp 40%.