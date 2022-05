Börsenplätze Tesla-Aktie:



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (04.05.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Der US-Elektroautobauer Tesla habe in der neuen Fabrik in Grünheide bei Berlin bisher nicht alle Auflagen für die Genehmigung erfüllt - das sei nach Angaben der Brandenburger Landesregierung aber zulässig. "Da die Anlage in Teilschritten in Betrieb genommen wird, wurden Auflagen für die jeweils in Betrieb zu nehmenden Anlagenteile sukzessiv erfüllt."Dies habe das Brandenburger Umweltministerium der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag mitgeteilt. "Alle Auflagen, die der Sicherstellung eines Anlagenbetriebs ohne unmittelbare Gefahren für die Allgemeinheit und die Umwelt dienen, werden erfüllt." Dazu hätten vor allem sicherheitstechnische Expertenkontrollen und Anforderungen zum Schutz vor Störfällen gezählt. Die erste E-Auto-Fabrik von Tesla in Europa sei im März eröffnet worden.Tesla habe beim Immissionsschutz und der Überwachung gefährlicher Abfälle den Angaben zufolge bisher 16 von 18 Auflagen erfüllt. Bei den zwei offenen Auflagen handle es sich um ausstehende Unterlagen, so Ministeriumssprecherin Frauke Zelt. Vom 9. Mai bis 20. Mai sei eine größer angelegte Prüfung geplant, die Erstrevision. "Das ist notwendig, da zahlreiche Auflagen erst überprüft werden können, wenn sich eine Anlage tatsächlich in Betrieb befindet", so Zelt.Nach gut zwei Jahren Bauzeit habe der US-Konzern Tesla Ende März seine erste europäische Autofabrik vor den Toren Berlins eröffnet. Tesla-Chef Elon Musk habe die Milliardeninvestition in der Nähe von Berlin im November 2019 angekündigt und im Februar 2020 mit dem Bau begonnen. Tesla habe sich dabei auf knapp 20 vorzeitige Zulassungen des Landes Brandenburg verlassen. Ursprünglich habe Musk schon ab Mitte 2021 in Grünheide produzieren wollen. Die Genehmigung habe aber länger als geplant gedauert, unter anderem weil Tesla eine Batteriefabrik erst nachträglich angemeldet habe. Diese sei noch im Bau.Die Aktie von Tesla habe am Dienstag leicht zugelegt. 0,7 Prozent sei es nach oben auf 909,25 Dollar gegangen. Damit notiere das Papier weiter über der 900-Dollar-Marke. Derzeit kämpfe die Aktie mit der 200-Tage-Linie. Ein klarer Sprung darüber wäre ein positives Signal. (Analyse vom 04.05.2022)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link