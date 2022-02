Börsenplätze Tesla-Aktie:



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (24.02.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Eröffnung des Werks in Berlin, die ursprünglich für letzten Sommer geplant gewesen sei, sei bereits mehrmals verschoben worden. Noch immer gebe es keinen offiziellen Eröffnungstermin. Das sei jedoch nicht der einzige Grund, warum die Tesla-Aktie zuletzt unter Druck geraten sei. Diese Marken seien jetzt wichtig.Tesla habe für das Jahr 2021 einen weltweiten Absatz von 936.222 Fahrzeugen gemeldet, eine Steigerung von 87 Prozent gegenüber dem Jahr zuvor. Analysten würden prognostizieren, dass das Unternehmen in diesem Jahr weltweit bis zu 1,5 Millionen Elektroautos produzieren werde. Solle heißen: Das Werk in Grünheide sei für Tesla von zentraler Bedeutung für das weitere Wachstum und die Rentabilität des Elektroauto-Pioniers. Die Kapazität betrage rund 500.000 Fahrzeuge pro Jahr. Tesla habe bislang allerdings nicht auf Anfragen nach einer Stellungnahme zu den Verzögerungen reagiert.Experten würden es für unwahrscheinlich halten, dass die Genehmigung für die Giga Berlin verweigert werde. Und somit wäre einmal mehr der Plan von Elon Musk aufgegangen.Solle heißen: Elon Musk sei einer der letzten, der noch die Kunst der großen Wette beherrsche. Der alles auf ein riskantes Projekt mit unsicherem Ausgang setze."Die Aktie von Tesla kennt aktuell nur eine Richtung. Die nach unten. Der ohnehin schon intakte Abwärtsmodus wurde nun noch verstärkt durch das Unterschreiten der 200-Tage-Linie. Diese tendiert bei 830,70 Dollar. Der gestrige Schlusskurs an der NASDAQ betrug 764,04 Dollar. Die markttechnischen Indikatoren sind ebenfalls alles andere als erfreulich. MACD sowie Slow-Stochastik im freien Fall und die Bollinger-Bänder weiten sich aus. Trotzdem könnte bei 718 Dollar eine etwaige Unterstützung verlaufen. Bricht diese allerdings auch, ist der Weg frei bis 666 Dollar. Diese Entwicklung würde sich dann nahtlos an das "Death-Cross" vom 16.02.2022 anreihen. Vor gut einer Woche unterschritt die 38-Tage-Linie die 100-Tage-Linie", sage Charttechnik-Experte Martin Utschneider von DONNER & REUSCHEL.Die Tesla-Aktie sei charttechnisch angeschlagen. Der nächste Support liege bei 718 Dollar.Anleger sollten sich bei einer Investition in die Aktie jedoch immer vor Augen halten, dass der Elektroauto-Pionier mit einem Börsenwert von knapp einer Billion Dollar auch nach dem Rücksetzer mehr als sportlich bewertet sei. Das Risiko ist dementsprechend höher im Vergleich zu einem Investment in General Motors , so Jochen Kauper von "Der Aktionär" zur Tesla-Aktie. (Analyse vom 24.02.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link