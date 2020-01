XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (03.01.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Der US-Elektroautobauer Tesla habe im vierten Quartal mehr Fahrzeuge ausgeliefert als erwartet und seine Jahresziele so doch noch erreicht. In den drei Monaten bis Ende Dezember seien weltweit 112.000 Autos an die Kundschaft gebracht worden, wie Tesla am Freitag in Palo Alto mitgeteilt habe. Der Großteil sei mit 92.550 Stück auf Teslas günstigstes Fahrzeug entfallen, das Model 3, mit dem die Firma von Tech-Milliardär Elon Musk den Massenmarkt erobern wolle.Im gesamten abgelaufenen Jahr habe das Unternehmen rund 367.500 Fahrzeuge ausgeliefert. Damit habe sich Tesla um 50 Prozent gegenüber dem Vorjahr gesteigert und es dank des starken Endspurts geschafft, 2019 seine Zielspanne von 360.000 bis 400.000 zu erreichen. Auch bei der Fertigung sei im Schlussquartal mit knapp 105.000 hergestellten Autos ein neuer Bestwert gelungen. Analysten hätten mit deutlich weniger Auslieferungen gerechnet."Wir konzentrieren uns weiter auf den Produktionsausbau in den USA sowie in unserem neuen Werk in Shanghai", habe Tesla mitgeteilt. Der Konzern habe die Fabrik in China in weniger als einem Jahr an den Start gebracht und dort jüngst die ersten Model 3 an Mitarbeiter übergeben. Das Werk solle eine Kapazität von jährlich 500.000 Autos erreichen, zunächst dürften aber deutlich weniger produziert werden.Tesla setze große Hoffnungen auf China, den größten Automarkt der Welt. Durch die lokale Produktion könnten hohe Einfuhrzölle vermieden werden. Sein erstes großes europäisches Werk plane der Autobauer in Deutschland. In Grünheide bei Berlin solle von 2021 an das Kompakt-SUV Model Y herstellt werden. Der Baubeginn für die Fabrik auf einer 300 Hektar großen Fläche solle im ersten Halbjahr 2020 sein.Die Aktie von Tesla könne dem schwachen Gesamtmarkt trotzen. Sie könne gegen den Trend deutlich zulegen. Bei 454 Dollar habe die Aktie damit zum Wochenschluss bei ein neues Rekordhoch markiert.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Tesla.Börsenplätze Tesla-Aktie: