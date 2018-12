XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

324,99 EUR -1,51% (17.12.2018, 12:02)



Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

323,73 EUR -0,13% (17.12.2018, 12:22)



Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

365,71 USD (14.12.2018)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (17.12.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner, leitender Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Premium-Elektroautos Tesla Motors Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Langsamer Beginn - doch dann rasante Beschleunigung: Das S-Kurven-Konzept beschreibe das Tempo, in dem sich neue Innovationen im Markt durchsetzen würden. Nach einer längeren, unspektakulären Phase der Forschung und Entwicklung beginne demnach zu einem bestimmten Zeitpunkt die beschleunigte Akzeptanz im Absatzmarkt - nach anfänglichem Zögern, würden plötzlich viele Kunden parallel zugreifen. Genau das geschehe jetzt mit dem Elektroautomarkt. "Wir stehen vor dem "S-Curve-Takeoff", glaube InsideEvs.com. In den letzten zwölf Monaten seien in den USA 340.000 Autos mit Stecker verkauft worden, dank des Starts des Model 3 liege die annualisierte Summe nun schon bei 500.000. Schon jetzt läge demnach der Marktanteil in den USA bei 3% und werde innerhalb von 12 bis 18 Monaten auf 5% nach oben schnellen.Das aktuelle Wachstum trage dabei zu großen Teilen Tesla - doch weitere Marktanteilsgewinne des Elektroautos würden insbesondere auch neue Modelle der Konkurrenz bringen - Porsche, Audi, Daimler stünden in den Startlöchern und dürften ab 2019 den Vorteil haben, dass die staatliche Förderung von Tesla-Autos ab 200.000 Autos reduziert werde, während die Tesla-Verfolger hier noch aus dem Vollen schöpfen könnten. Kurzfristig hätten Tesla und die Aktie jedoch deutlich Rückenwind - ein Ende der Aufwärtsbewegung im Chart sei trotz leichter Kursverluste am Freitag noch nicht absehbar.Analysten würden die Situation bei Tesla ständig neu bewerten. Ben Kallo von Baird habe letzte Woche etwa sein Kursziel für Tesla von 411 auf 465 Dollar erhöht. Das Narrativ, die Story habe sich geändert, so die Begründung. Nun seien Details der Einschätzung bekannt geworden. Demnach würden die Experten mit einer weiteren Aufhellung des Sentiments rechnen. Positiv sei, dass sich Tesla immer wieder selbst aus Krisen befreit habe. Wichtiger Punkt: Die starken Q3-Gewinne seien aus Sicht von Baird kein einmaliges Ereignis gewesen - die Marge dürfte hoch bleiben.Dem stimme "Der Aktionär" nur zum Teil zu. Kurzfristig sei zwar tatsächlich - auch aufgrund des Europa-Starts mit positiven Newsflow zu rechnen. Auch der Chart zeige auf Sicht von Wochen nun ein positives Bild. Doch auf mittlere und lange Sicht gebe es durchaus "Wolken am Horizont" und berechtigte Zweifel daran, die Marge nachhaltig hoch zu halten.In der letzten Woche sei bekannt geworden, dass der Absatz des Model S und X in China im Oktober um 70% eingebrochen sei, nachdem China die Zölle für Autos aus den USA bis zu 40% erhöht habe. Ende November habe Tesla daraufhin die dadurch gestiegenen Preise deutlich reduziert, um den Absatz wieder zu beleben.Die Vorfreude auf den Marktstart in Europa sollte die Aktie stützen. Nach den USA habe hier die meisten Reservierungen weltweit gegeben. Zumindest kurzfristig genieße die Aktie damit Rückenwind - auch weil die deutschen Hersteller der Elektroauto-Invasion zunächst wenig entgegensetzen könnten. Bereits erhältliche Rivalen der Premium-Marken wie der Jaguar i-Pace seien noch die Ausnahme. Immerhin: Ende 2019 hole Porsche zum ersten großen Gegenangriff aus. Nordamerika-Chef Klaus Zellmer habe nun gesagt, dass die Kunden-Reaktionen auf den neuen Taycan "ziemlich großartig" seien. "Wenn alle dieses Auto kaufen, dann sind wir für das erste Jahr ausverkauft", zitiere "Ecomento" Zellmer. "Normalerweise kommen die Leute von Marken wie Audi, BMW oder Mercedes. In diesem Fall ist die Nummer-Eins-Marke Tesla."Die Tesla-Aktie beweise kurzfristig relative Stärke. Da das Zeitfenster geringer Konkurrenz und (noch) bestehender, hoher US-Förderung für Tesla zunächst offen sei, bestehe sogar die Chance auf neue Höchststände.Aufgrund der hohen Vorschusslorbeeren - Tesla ist mehr wert als BMW, die sechsmal so viele Autos baut - besteht auf lange Sicht jedoch immer noch ein hohes Risiko, sobald der lukrative Pionier-Elektroautomarkt in einen hart umkämpften Verdrängungswettbewerb mündet, so Florian Söllner, leitender Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär". (Analyse vom 17.12.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie: