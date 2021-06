NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

609,89 USD -0,04% (11.06.2021)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk. (14.06.2021/ac/a/n)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Tesla: Aktie mit Schlagseite - ChartanalyseDie imposante Rally bei den Aktien von Tesla (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) erreichte im Januar ihren Höhepunkt mit einem Allzeithochbei USD 900,40, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Direkt im Anschluss sei es zu einer ähnlich steilen Verkaufswelle gekommen, die den Kurs erschüttert und die Aktien fast schon an das Zwischenhoch des Vorjahres bei USD 502,14 gedrückt habe. Mit der Erholung ab Anfang März sei zwar ein weiteres Verkaufssignal verhindert worden, allerdings sei der Anstieg schon am Widerstand bei USD 780,10 gescheitert und die Aktien seien erneut in einen Sinkflug übergegangen. Dieser führe sie aktuell an das Abverkaufstief vom März bei USD 539,49 und damit in unmittelbare Nähe einer mittelfristiger Aufwärtstrendlinie.Ausblick: Die Aktien von Tesla würden sich aktuell über dem nahen Jahrestief zu stabilisieren versuchen. Doch es werde ein dynamischer Konter notwendig sein, um drohende Verkaufswellen zu verhindern und eine tragfähige Erholung zu starten.Die Short-Szenarien: Schon ein Rücksetzer unter die Aufwärtstrendlinie bei rund USD 583,00 würde die Bullen jetzt erheblich unter Druck setzen und zu einem weiteren Rückfall auf die USD 539,49-Marke führen. Der Bruch der Marke dürfte dann eine starke Verkaufswelle auslösen und die Aktien diesmal auch an das alte Hoch bei USD 502,14 einbrechen lassen. Hier könnte eine starke Erholung einsetzen. Werde die Marke dagegen ebenfalls durchbrochen, seien weitere Abgaben bis USD 465,90 und USD 450,00 zu erwarten.Die Long-Szenarien: Um jetzt eine nachhaltige Erholung zu starten, reiche es nicht aus, das Zwischenhoch bei USD 635,59 zu überschreiten. Selbst bei einer Erholung bis USD 660,00 könnte sich der Wert weiter in einer bearishen Flagge befinden, die jederzeit nach unten hin aufgelöst werden könnte. Das erste solide Longsignal wäre daher auch erst bei einem Ausbruch über die Abwärtstrendlinie aktiviert. Dann könnte der Wert aber auch zügig bis USD 780,10 zurückfinden. (Analyse vom 14.06.2021)Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:505,90 EUR +0,46% (14.06.2021, 08:39)XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:500,70 EUR -0,14% (11.06.2021)