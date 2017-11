ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk

(20.11.2017/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von Analyst Ryan Brinkman von J.P. Morgan Securities:Im Rahmen einer aktuellen Aktienanalyse empfiehlt Aktienanalyst Ryan Brinkman vom Investmenthaus J.P. Morgan Securities Investoren nach wie vor eine Untergewichtung der Aktien von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA).Das Model 3 mache Eindruck und verkörpere ein veritables Technologieportfolio auf Rädern mit einem hohen Coolness-Faktor.Die Analysten von J.P. Morgan Securities weisen aber gleichwohl darauf hin, dass Fortschritte beim Model 3-Produktionshochlauf bzw. Misserfolge die Kursentwicklung in 2018 maßgeblich bestimmen würden. Die Hoffnungen und Erwartungen an mögliche zukünftige Produkte wie den Elektro-Sattelschlepper oder den Roadster seien weniger von Bedeutung.Analyst Ryan Brinkman sorgt sich weiterhin um die Erreichbarkeit der Zielsetzungen, sowohl was das Produktionsvolumen als auch die Bruttomarge betrifft.Die Aktienanalysten von J.P. Morgan Securities halten in ihrer Tesla-Aktienanalyse am "underweight"-Votum fest, ebenso wie am Kursziel von 185,00 USD.XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:260,50 Euro -2,98% (20.11.2017, 17:29)Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:261,48 Euro -1,95% (20.11.2017, 17:46)Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:USD 305,88 -2,91% (20.11.2017, 17:52)