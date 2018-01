ISIN Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Zuletzt wurde SolarCity übernommen.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk



London (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von Analysten Brian A. Johnson und Dan Levy von Barclays:Brian A. Johnson und Dan Levy, Analysten von Barclays, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie des US-Herstellers von Premium-Elektroautos der Tesla Motors Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA).Das Model 3 bleibe auch 2018 das dominierende Thema beim US-Elektroautobauer, so die Analysten der britischen Investmentbank in einer am Donnerstag veröffentlichten Studie. Produktionsverzögerungen könnten zu einem größeren Problem werden. Die Analysten hätten ihre EPS-Prognosen für Tesla etwas nach oben revidiert.Brian A. Johnson und Dan Levy, Analysten von Barclays, haben in einer aktuellen Aktienanalyse das "underweight"-Votum für die Tesla-Aktie mit einem unveränderten Kursziel von 210 USD bestätigt. (Analyse vom 04.01.2018)Börsenplätze Tesla-Aktie:261,50 Euro -0,19% (05.01.2018, 09:41)Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:261,00 Euro +0,10% (05.01.2018, 09:55)Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:USD 314,62 -0,83% (04.01.2018, 22:00)