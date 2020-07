XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

1.197,60 EUR -2,52% (27.07.2020, 14:45)



Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

1.417,00 USD -6,35% (24.07.2020)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker-Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA. (27.07.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Gefühlt "ewig" habe die Tesla-Aktie nur eine Richtung gekannt: immer weiter hoch hinaus. Mit der Bekanntgabe der Zahlen am vergangenen Mittwoch scheine nun ein vorläufiger Höhepunkt erreicht worden zu sein, denn das Papier des weltgrößten Produzenten von Elektroautos sei seitdem in den Konsolidierungs-Modus gewechselt. Vom Allzeithoch bei 1.794 Dollar sei die Aktie inzwischen rund 20 Prozent entfernt. Was sollten Anleger jetzt tun?Die Tesla-Zahlen fürs zweite Quartal seien sicherlich auf den ersten Blick sehr stark gewesen. Doch bei genauerer Betrachtung könnten Anleger - angesichts des sehr hohen Niveaus der Aktie - durchaus Schwächen wahrnehmen. Der Umsatz habe zwar die Erwartungen der Analysten geschlagen, sei aber zum Vorjahreszeitraum um rund fünf Prozent gesunken. Den Charakter einer "Mega-Wachstums-Story" habe dies gerade nicht. Da verfehle auch die Tesla-Bestätigung, dass man, "auch wenn es schwierig werde", die angekündigten 500.000 Fahrzeuge in diesem Jahr ausliefern wolle, ihre angedacht euphorische Wirkung.Auch bei den Analysten sei tendenziell Skepsis angesagt. Die Experten würden die Aktie à la longue im Durchschnitt einiges unter dem aktuellen Niveau liegen sehen.Dass Gewinnmitnahmen den Weg der Aktie nach oben begleiten würden - darauf habe "Der Aktionär" hingewiesen. Investierte Anleger haben bereits (Teil-)Gewinne mitgenommen und sollten für die (noch vorhandene) Position einen Stopp-Loss setzen - "spätestens bei 1.266 Dollar (rund 1.082 Euro)", so Charttechnik-Experte Martin Utschneider von Donner & Reuschel. (Analyse vom 27.07.2020)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Tesla.Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:1.201,60 EUR -1,44% (27.07.2020, 15:01)