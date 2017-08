ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Zuletzt wurde SolarCity übernommen.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk



(16.08.2017/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von Analyst Robert Cihra von Guggenheim Securities:Laut einer aktuellen Aktienanalyse empfiehlt Robert Cihra, Analyst von Guggenheim Securities, die Aktien des US-Herstellers von Premium-Elektroautos Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) weiterhin zu kaufen.Die Analysten von Guggenheim Securities sind der Auffassung, dass sich Tesla Inc. im Geschäftsjahr 2018 zumindest einem positiven Free Cash flow annähern dürfte. Ab 2019 sollte dann im Zuge der Model 3-Verkäufe ein deutlich positiver Free Cash flow erwirtschaftet werden.Analyst Robert Cihra glaubt, dass der Kapitalverzehr im zweiten Quartal seinen Höhepunkt gesehen hat. In 2018 dürfte Tesla auf der EPS-Ebene in die Pluszone vordringen.Die Analysten von Guggenheim Securities bekräftigen in ihrer Tesla-Aktienanalyse das Votum "buy" sowie das Kursziel von 430,00 USD.Börsenplätze Tesla-Aktie:311,90 Euro +0,74% (16.08.2017, 16:54)Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:311,39 Euro +0,93% (16.08.2017, 17:12)Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:USD 364,35 +0,56% (16.08.2017, 17:13)