ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (10.07.2017/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von Michel Doepke vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Michel Doepke von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektroautoherstellers Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Am Wochenende sei das erste Tesla Model 3 vom Band gerollt. Via Twitter habe CEO Elon Musk zwei Fotos vom neuen Fahrzeug präsentiert. Jetzt müsse der Elektroautobauer beweisen, dass die ambitionierten Ziele auch in die Realität umgesetzt werden könnten. Dabei dürfe auch die Profitabilität nicht zu kurz kommen.Die Vorfreude auf das Model 3 sei grenzenlos gewesen. Doch die Skepsis wachse unter den Analysten. Vom Allzeithoch bei 346,65 Dollar vor zwei etwa Wochen habe die Tesla-Aktie rund 20 Prozent eingebüßt. Jedoch sei eine Korrektur in diesem Umfang mehr als überfällig gewesen - gut möglich, dass der US-Titel nun zu einer charttechnischen Gegenbewegung ansetze.Engagierte Anleger sollten bei der Tesla-Aktie mit einem Stopp bei 255 Euro an Bord bleiben, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 10.07.2017)Börsenplätze Tesla-Aktie:279,90 EUR +1,73% (10.07.2017, 12:47)Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:279,16 EUR +1,69% (10.07.2017, 13:05)Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:313,22 USD +1,42% (07.07.2017, 22:00)