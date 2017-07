Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA. (31.07.2017/ac/a/n)

Berlin (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Heibel-Ticker":Stephan Heibel, Aktienexperte von "Heibel-Ticker", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektroautoherstellers Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Heibel habe sich in seiner Analyse ein wenig tiefer mit den Rahmenbedingungen beschäftigt, die CEO Elon Musk zu seinen visionären Konzepten geführt hätten. Erst dann lasse sich erahnen, wohin die Reise mit und für Tesla gehe.Heibels Fazit heute laute ähnlich wie vor drei Jahren: Tesla sei sehr hoch bewertet, fundamental lasse sich der Aktienkurs kaum rechtfertigen. Doch Gründer und CEO Elon Musk verdiene einen Vertrauensvorschuss für seine neuen Projekte, mit denen er die Mobilität der Zukunft definiere. Hätten Sie übrigens gewusst, dass Sie beim Model 3 neben der Farbe keinerlei Ausstattungsoptionen hätten? Musk mache das Auto austauschbar und gehe damit den Stolz des deutschen Autofahrers (über 50) an. Die Jugend, die ohnehin nur möglichst stressfrei von A nach B gelangen möchte, unterstütze die Idee von Musk.Wer also seine Altersversorgung anlegen möchte, der müsse sich dessen bewusst sein, dass nur ein kleiner Teil der Visionen von Elon Musk Probleme bekommen müsse, um die Aktie deutlich einbrechen zu lassen. Heibel würde seine Altersversogung nicht in Tesla anlegen.Wer jedoch Geld anlegen möchte, das er in den kommenden Jahren nicht benötige, der könne auf der Tesla-Welle schwimmen. Möge sein, dass die Aktie zwischenzeitlich kräftig Federn lasse, doch die Elektromobilität werde in der Welt von Morgen ein wesentlicher Bestandteil im Verkehrskonzept sein. Und Tesla werde richtungsweisend und führend neue Technologien und Konzepte auf den Markt bringen und damit seinen Marktanteil sukzessive vergrößern. Ans Geldverdienen werde ein so visionär geführtes Unternehmen ähnlich wie Amazon erst in ferner Zukunft denken, so Stephan Heibel, Aktienexperte von "Heibel-Ticker", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Ausgabe 30 vom 28.07.2017)XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:287,90 EUR -1,20% (29.07.2017, 17:35)Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:285,065 EUR -0,46% (29.07.2017, 22:25)