Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

USD 310,86 -7,23% (03.07.2018)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (05.07.2018/ac/a/n)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktie: Bären wieder im Vorteil? ChartanalyseDie Aktien von Tesla (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) bewegten sich in den vergangenen Jahren zunächst innerhalb einer Handelsspanne zwischen der 177,22 USD-Marke und der 291,42 USD-Marke, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Im April 2017 sei der Ausbruch nach oben gelungen, welcher bis zur 386,99 USD-Marke geführt habe. Darunter habe Tesla in den vergangenen Monaten eine Handelsspanne ausgebildet und die alte Widerstandsmarke bei 291,42 USD als Unterstützung behaupten können. Der Einbruch unter dieses Niveau im März 2018 habe sich als Bärenfalle dargestellt und sei schnell aufgefangen worden. Nachdem sich der Kursverlauf unterhalb der 309,50 USD-Marke habe beruhigen können, sei Anfang Juni mit einem dynamischen Ausbruch aus dem mittelfristigen Abwärtstrend die Generierung eines neuen Kaufsignals gelungen. Tesla habe es schnell bis zur Hürde bei 360,50 USD geschafft, darüber hätten sich die Notierungen aber nicht lange halten können. Nach einem ersten moderaten Rücklauf sei die Hürde bei 360,50 USD an den Vortagen getestet worden, bevor darunter ein steiler Ausverkauf eingesetzt habe.Ausblick: Solange sich Tesla noch oberhalb der 291,42 USD-Marke stabilisieren könne, bestehe die Chance, die Rally mittelfristig auszudehnen. Der Anstieg in Richtung der 360,50 USD-Marke könne aber auch als bearishe Bestätigung des langfristigen Aufwärtstrendbruchs angesehen werden.Die Long-Szenarien: Bereits auf der bei 309,50 USD liegenden Unterstützung wäre eine Reaktion auf der Oberseite möglich. Spielraum biete sich dabei zunächst wieder bis zur Hürde bei 360,50 USD. Ein Ausbruch über dieses Niveau könnte darüber hinaus mittelfristig den Weg bis 386,99 USD öffnen. Wenn es Tesla auch gelingen sollte, sich auf ein neues Rekordhoch zu bewegen, dürfte der Weg auch bis zur 450,00 USD-Marke relativ frei werden.Die Short-Szenarien: Die aufkommende Abwärtsdynamik berge die Gefahr, auch unter die 309,50 USD-Marke zu fallen. In diesem Fall wäre ein schneller Rutsch bis zur 291,42 USD-Marke möglich, wobei auch die Zwischentiefs bei275,23 USD nochmals erreicht werden könnten. Unterhalb dieses Niveaus bestehe sogar die Gefahr, die 242,00 USD-Marke zu erreichen und mittelfristig eine große Abwärtswelle bis zur 200,00 USD-Marke auszubilden. (Analyse vom 05.07.2018)Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:268,65 Euro -0,50% (05.07.2018, 08:50)XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:269,41 Euro (04.07.2018)