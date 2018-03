ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Zuletzt wurde SolarCity übernommen.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (08.03.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Tesla-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in ihrer aktuellen Chartanalyse die Aktie des US-Elektroautobauers Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unter die Lupe.In den letzten Monaten sei die Tesla-Aktie in einer seitlichen Schiebezone zwischen den alten Ausbruchsmarken bei rund 290 USD und letzten beiden Verlaufshochs bei 387/390 USD gefangen. Diese Entwicklung schlage sich inzwischen auch in der flach verlaufenden 38-Wochen-Linie (akt. bei 337 USD) nieder. Aber gerade in solchen Seitwärtsphasen würden strukturierte Produkte ihre Stärken ausspielen. Um sich in eine gute Ausgangsposition zur Auflösung der beschriebenen Tradingrange zu bringen, sei ein Spurt über die Hochs bei rund 360 USD vonnöten. Gelinge dem Titel eine positive Weichenstellung, rücke das bisherige Allzeithoch bei 390 USD wieder auf die Agenda.Bei der Auswahl von Capped-Bonus-Zertifikaten sei das Herausarbeiten möglicher Unterstützungen aber das wichtigere Unterfangen. Eine erste markante Haltezone bestehe aus den Tiefs bei 295/293 USD, mit denen die Ausbruchsmarken bei rund 290 USD lehrbuchmäßig zurückgetestet worden seien. Abgerundet werde die hier entstehende Kumulationszone durch das 38,2%-Retracement des Hausseimpulses seit Mitte Februar 2016 (295 USD). Knapp darunter bildet der Aufwärtstrend der letzten beiden Jahre zusammen mit der 200-Wochen-Linie (akt. bei 265 USD bzw. 252 USD) einen weiteren wichtigen Rückzugsbereich, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. (Analyse vom 08.03.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:270,40 EUR +3,39% (08.03.2018, 09:06)Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:267,77 EUR +0,05% (08.03.2018, 09:24)Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:332,30 USD +1,25% (07.03.2018, 22:00)