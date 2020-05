ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker-Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk. (11.05.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Achterbahnfahrt der Tesla-Verkäufe: Nach einem Rekordmonat März sei der Absatz im April wieder eingebrochen, habe nun die China Passenger Car Association (CPCA) mitgeteilt. Vor einem Monat habe es noch sehr gute News gegeben: Tesla habe einen 150%-Anstieg seines Elektroautoabsatzes von 3.900 im Februar auf 10.160 im März. Doch nun die Ernüchterung.Wie die CPCA melde, sei der Model-3-Absatz in China im abgelaufenen Monat um 64% auf nun mehr 3.635 Autos gesunken. Der Elektroauto-Gesamtmarkt sei im gleichen Zeitraum um zehn Prozent gestiegen.Bereits am 29. April habe Tesla-CEO Elon Musk im Analysten-Call angekündigt, den Preis für das Model 3 zu senken. Aufgrund niedrigerer Kosten der Anfang 2020 gestarteten Produktion in Shanghai würde man dennoch gute Rohmargen einfahren, so Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 11.05.2020)Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Tesla.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:731,20 EUR -3,11% (11.05.2020, 10:16)XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:732,50 EUR -2,80% (11.05.2020, 10:02)Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:819,42 USD +5,05% (08.05.2020, 22:15)