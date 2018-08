ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Zuletzt wurde SolarCity übernommen.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (27.08.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Bad Nauheim (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse "BÖRSE am Sonntag":Die Experten der " BÖRSE am Sonntag " nehmen in einer aktuellen Ausgabe die Aktie des US-Herstellers von Premium-Elektroautos Tesla Motors Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Am Tesla-Chef Elon Musk würden sich die Geister scheiden. Begnadeter Visionär oder Scharlatan? Das sei die Gretchen-Frage der Börsianer. Die Aktie fahre unterdessen Achterbahn, getrieben von bizarren Tweets und weiteren Kapriolen des Firmenlenkers.Für eine Buy-and-Hold-Strategie sei das Papier im aktuellen Umfeld denkbar ungeeignet. Trader könnten sich an kurzfristigen Marktbewegungen orientieren und an Widerständen beziehungsweise Unterstützungslinien antizyklisch handeln. Nach oben läge ein Widerstand für die Bullen bei etwa 385 US-Dollar, die Bären würden Unterstützung bei Kursen um die 290 US-Dollar finden. Ansonsten sei beim aktuellen Kursniveau und angesichts des wetterwendischen Elon Musk das Abwarten die höchste Anleger-Tugend, so die Experten "BÖRSE am Sonntag" in einer aktuellen Ausgabe. (Analyse vom 25.08.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:265,39 Euro -3,97% (27.08.2018, 11:27)Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:265,28 Euro -4,46% (27.08.2018, 11:42)Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:USD 322,82 +0,85% (24.08.2018, 22:00)