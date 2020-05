Kursziel

Tesla-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 850,00 Hold Deutsche Bank Emmanuel Rosner 11.05.2020 420,00 Verkaufen Independent Research Sven Diermeier 08.05.2020 350,00 Sell Roth Capital Craig Irwin 07.05.2020 680,00 Equal-weight Morgan Stanley Adam Jonas 04.05.2020 400,00 Verkaufen Nord LB Frank Schwope 30.04.2020 925,00 Buy Goldman Sachs Mark Delaney 30.04.2020 350,00 Verkaufen DZ BANK Matthias Volkert 30.04.2020 240,00 Underweight J.P. Morgan Ryan Brinkman 30.04.2020 580,00 Neutral Credit Suisse Dan Levy 29.04.2020 615,00 Underperform RBC Capital Markets Joseph Spak 29.04.2020

XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

753,60 EUR 0,00% (11.05.2020, 17:35)



Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

815,00 USD -0,54% (11.05.2020, 17:44)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker-Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (11.05.2020/ac/a/n)







Palo Alto (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Tesla-Aktie (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 925 oder 240 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Tesla-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Tesla Inc. hat am 29.04.2020 die Zahlen für das erste Quartal 2019 präsentiert. Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 29. April zu entnehmen ist, habe der US-Elektroautobauer das erste Quartal trotz der Corona-Krise überraschend mit schwarzen Zahlen abgeschlossen. Unter dem Strich habe es einen Gewinn von 16 Mio. USD (14,7 Mio. Euro) gegeben. Im entsprechenden Vorjahreszeitraum habe Tesla noch einen Verlust von 702 Mio. USD erlitten. Den Umsatz habe das Unternehmen um 32% auf knapp 6 Mrd. USD gesteigert. Die Quartalszahlen seien deutlich besser als von Analysten erwartet ausgefallen.Trotz Belastungen habe Tesla mehr Fahrzeuge ausgeliefert als erwartet. In den drei Monaten bis Ende März seien knapp 88.500 Autos an die Kundschaft gebracht worden, 40% mehr als im Vorjahr. Produziert worden seien 102.672 Fahrzeuge. Der Großteil sei auf das Model 3 entfallen, mit dem Tesla sich im Massenmarkt etablieren wolle. Im laufenden Quartal solle die Fertigung des Kompakt-SUV Model Y weiter forciert werden.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Tesla-Aktie anbetrifft, hat der Aktienanalyst von Goldman Sachs, Mark Delaney, in einer Analyse vom 30.04.2020 das höchste Kursziel veranschlagt. Er hat den Titel weiterhin mit dem Rating "buy" bewertet. Das Kursziel wurde von 864,00 auf 925,00 USD. Das Zahlenwerk hinterlasse den Eindruck mittel- bis langfristig starker Margen, so der Analyst. Das dürfte sich im Gewinn je Aktie des Herstellers von Elektrofahrzeugen in Zukunft positiv niederschlagen.Die niedrigste Kursprognose für die Tesla-Aktie kommt von J.P. Morgan. Analyst Ryan Brinkman hat in einer Aktienanalyse vom 30.04.2020 sein Votum bei "underweight" belassen. Das Kursziel laute nach wie vor 240,00 USD. Der Elektroauto-Hersteller habe die Erwartungen kräftig übertrumpft, wodurch die starken Kursgewinne zu erklären seien, so Brinkman. Die bereinigten Resultate seien aber deutlich näher an dem, was erwartet worden sei.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Tesla-Aktie?