Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (23.03.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Die ersten Teslas "made in Germany" würden durch Deutschland rollen - persönlich übergeben von Konzernchef Elon Musk. Nach gut zwei Jahren Bauzeit habe er am Dienstag die erste europäische Elektroautofabrik des US-Konzerns vor den Toren Berlins eröffnet. In einer ersten Phase sollten 12.000 Mitarbeiter 500.000 Autos im Jahr herstellen. Die Fabrik in Grünheide sei die modernste der fünf Produktionsstandorte von Tesla in den USA, in China und jetzt in Deutschland.Die Tesla-Aktie von Tesla gebe auch wieder Gas. Sie sei am Dienstag bis knapp an die 1.000-USD-Marke herangelaufen. Am Ende sei die Tesla-Aktie mit einem Plus von 7,9% auf 993,98 USD aus dem US-Handel gegangen. Damit habe das Papier auch die 90-Tage-Linie knacken können. Die Tesla-Aktie bleibe weiter spannend. Investierte Anleger sollten an Bord bleiben, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 23.03.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:897,50 EUR +0,16% (23.03.2022, 09:12)