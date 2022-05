Börsenplätze Tesla-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

858,70 EUR -0,10% (03.05.2022, 09:09)



XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

834,60 EUR -3,46% (02.05.2022, 17:35)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

902,94 USD +3,70% (02.05.2022, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (03.05.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Auf dem roten Teppich der starbesetzten Gala des New Yorker Metropolitan Museums habe Tech-Milliardär Elon Musk erneut sein Interesse an der Übernahme des Kurznachrichtendienstes Twitter begründet. "Wenn alles so läuft wie geplant, ist es mein Ziel, Twitter so inklusiv wie möglich zu machen", habe Musk erklärt. Er wolle es von einem so breiten Teil des Landes und der Welt wie möglich nutzen zu lassen. Zudem habe Musk hinzugefügt: "Und dass sie es interessant finden und unterhaltsam und dass es die Welt besser macht.""Ich fühle mich geehrt, hier zu sein, es ist einfach wunderbar", habe der Gründer von Firmen wie Tesla und SpaceX weiter gesagt. Er bewundere das Talent der anwesenden Stars und freue sich darauf zu sehen, wie alle angezogen seien. Neben Musk seien Stars wie Blake Lively, Alicia Keys, Jared Leto, Billie Eilish, Kim Kardashian und Sarah Jessica Parker anlässlich der Eröffnung einer Ausstellung über amerikanische Mode über den roten Teppich des Museums geschritten. Der oft als "Party des Jahres" bezeichnete "Met Ball" sei eine alljährliche Spendenveranstaltung für das Kostüm-Institut des Metropolitan Museums.Musk mache seit einigen Wochen sein Interesse an einer milliardenschweren Übernahme von Twitter deutlich und habe es schon in der Vergangenheit damit erklärt, dass auf der Plattform die Redefreiheit eingeschränkt sei und er das ändern wolle.Musk habe sich vor kurzem mit dem Online-Dienst auf die Übernahme geeinigt, sei aber noch darauf angewiesen, dass genug Aktionäre ihm seine Anteile zum Preis von 54,20 Dollar abtreten würden.Die Aktie von Tesla habe derweil zum Wochenstart die 900-Dollar-Marke zurückerobert. Nun gelte es, die 200-Tage-Linie zu überwinden. Gelingt dies, wäre dies wieder ein klares positives Signal für die Aktie, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur Tesla-Aktie. (Analyse vom 03.05.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link