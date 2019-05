Xetra-Aktienkurs Tesla-Aktie:

ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Zuletzt wurde SolarCity übernommen.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (29.05.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von Jochen Kauper, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Jochen Kauper von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Elektrowagenbauers Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Teslas Marktwert sei in den letzten Monaten um mehr als 30 Prozent in die Knie gegangen. Scott Galloway, Professor für Marketing an der Stern School of Business der New York University rechne damit, dass Tesla inzwischen zu einem spannenden Übernahmeziel für Tech-Firmen geworden sei.Galloway habe bereits den Zukauf von Whole Foods durch Amazon vorhergesagt. Auch bei Tesla könnte er recht haben. "Meine Vorhersage: innerhalb von zwölf Monaten wird Tesla wahrscheinlich erworben", sage Galloway.Die große Frage sei, von wem Tesla vom Markt genommen werden könnte?! Die meisten Autobauer hätten nicht genug Bargeld, um die aktuell 34 Milliarden Dollar Börsenwert für Tesla zu bezahlen.Galloway erwarte, dass die Tesla-Aktie ihren Abwärtstrend noch etwas fortsetzen werde. Die Gebote für Tesla würden wohl um die 25 Milliarden Dollar liegen, so der Marketing-Professor. "Es gibt vielleicht ein paar Firmen, die Tesla kaufen könnten: Vielleicht Toyota, vielleicht Daimler-Benz."Galloway glaube aber eher an die Übernahme seitens einer Tech-Firma: Apple könnte zuschlagen, Google oder auch Amazon. Es sei noch nicht lange her, da habe Amazon Jeff Bezos gesagt, man sei auch an der Automobilindustrie interessiert.Anleger sollten bei der Tesla-Aktie vorerst abwarten, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 29.05.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie: