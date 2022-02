Kursziel

Tesla-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 1.300,00 Overweight Morgan Stanley Adam Jonas 04.02.2022 1.025,00 Outperform Credit Suisse Dan Levy 31.01.2022 1.200,00 Buy Canaccord Genuity Jed Dorsheimer 28.01.2022 1.103,00 Outperform Oppenheimer Colin Rusch 27.01.2022 1.400,00 Outperform Wedbush Securities Daniel Ives 27.01.2022 1.300,00 Overweight Piper Sandler Alexander Potter 27.01.2022 1.108,00 Outperform Robert W. Baird Ben Kallo 27.01.2022 1.300,00 Neutral BofA Securities John Murphy 27.01.2022 313,00 Sell Citigroup Itay Michaeli 27.01.2022 910,00 Equal weight Wells Fargo Advisors Colin Langan 27.01.2022 325,00 Underweight J.P. Morgan Ryan Brinkman 27.01.2022 325,00 Underweight Barclays Brian Johnson 26.01.2022 1.000,00 Neutral UBS Patrick Hummel 26.01.2022 1.400,00 Buy Jefferies Philippe Houchois 26.01.2022 1.200,00 Buy Goldman Sachs Mark Delaney 26.01.2022

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk. (08.02.2022/ac/a/n)





Tesla Inc. hat am 26.01.2022 die Zahlen für das vierte Quartal 2021 präsentiert.Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 26. Januar zu entnehmen ist, habe der US-Elektroautobauer trotz der globalen Chipkrise und Problemen in den Lieferketten 2021 so viel verdient wie noch nie zuvor in einem Geschäftsjahr. Unter dem Strich habe der Konzern nach eigenen Angaben einen Gewinn von 5,5 Milliarden Dollar (4,9 Mrd. Euro) und damit 665 Prozent mehr als im Vorjahr verbucht. Die Erlöse seien um 71 Prozent auf 53,8 Milliarden Dollar geklettert.Im Geschäftsbericht habe das Unternehmen von Tech-Milliardär Elon Musk 2021 als "Jahr des Durchbruchs für Tesla" bezeichnet. Es gebe nun keine Zweifel mehr an der Profitabilität von Elektroautos. Tesla habe lange Zeit rote Zahlen geschrieben und erst 2020 seinen ersten Jahresgewinn seit der Gründung 2003 verbucht. Inzwischen verdiene der Konzern gut: Im vergangenen Quartal sei der Überschuss im Jahresvergleich um 760 Prozent auf 2,3 Milliarden Dollar gestiegen.Den Umsatz habe Tesla in den drei Monaten bis Ende Dezember gegenüber dem Vorjahr um 65 Prozent auf 17,7 Milliarden Dollar erhöht. Damit habe das Unternehmen die Erwartungen klar übertroffen. Tesla habe im Quartalsbericht gewarnt, dass die weltweiten Lieferkettenprobleme angehalten hätten. Dies dürfe die Produktion belasten und es dem Unternehmen erschweren, in seinen Werken die volle Kapazität zu erreichen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Tesla-Aktie anbetrifft, hat der Aktienanalyst von Wedbush Research, Daniel Ives, in einer Analyse vom 27.01.2022 das höchste Kursziel veranschlagt. Er hat den Titel mit "outperform" eingestuft. Das Kursziel laute 1.400 USD. Tesla habe "hervorragende" Top- und Bottom-Line-Ergebnisse geliefert, die die Erwartungen auf ganzer Linie übertroffen hätten. Die überaus wichtige Bruttomarge der Automobilindustrie habe 30,6% betragen, was die höhere Effizienz unterstreiche. Da die Chipknappheit weltweit immer noch einen großen Überhang in den Bereichen Automobilbau und Logistik darstelle, würden die Lieferzahlen in Kombination mit diesem "beeindruckenden Gewinnschlag" für eine Entwicklung der Nachfrage nach Elektrofahrzeugen sprechen, die für Tesla recht robust erscheine und eine deutliche Dynamik bis 2022 aufweise.Die niedrigste Kursprognose für die Tesla-Aktie kommt von der Citigroup. Analyst Itay Michaeli hat in einer Studie vom 27.01.2022 sein Votum bei "sell" belassen. Das Kursziel wurde von 262,00 auf 313,00 USD angehoben. Das Unternehmen habe ein "starkes viertes Quartal, wenn auch kurz vor einem Blowout" gemeldet, wobei die Bruttomarge von Quartal zu Quartal auf 30% von 44% im dritten Quartal und 50% im zweiten Quartal zurückgegangen sei, so Michaeli. Der Ausblick sei "gemischt" gewesen mit positiven Kommentaren zur Produktion im Jahr 2022 und der operativen Hebelwirkung, aber einem "scheinbar weniger robusten" Update zur Einführung neuer Produkte.Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Tesla-Aktie auf einen Blick: