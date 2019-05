London Stock Exchange-Aktienkurs Tesco-Aktie:

Kurzprofil Tesco plc.:



Tesco (ISIN: GB0008847096, WKN: 852647, Ticker-Symbol: TCO, London: TSCO, Nasdaq OTC-Symbol: TSCDF) ist der größte britische Handelskonzern. Die Produktpalette von Tesco umfasst Lebensmittel, Haushaltswaren, Babyartikel, Bücher, Elektroprodukte, Elektronikartikel, Blumen wie auch CDs, Videos, DVDs und Computerspiele. Zudem bietet Tesco Darlehen und Versicherungen an, die primär über das Internet beantragt werden können, und betreibt ein eigenes Tankstellennetz. Tesco betreibt weltweit insgesamt über 6.000 Filialen in zwölf Ländern. (31.05.2019/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Tesco-Aktienanalyse von Analyst Lars Lusebrink von Independent Research:Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie der britischen Supermarktkette Tesco plc. (ISIN: GB0008847096, WKN: 852647, Ticker-Symbol: TCO, London: TSCO, Nasdaq OTC-Symbol: TSCDF).Die Tesco-Aktie habe in den letzten Tagen nach der Veröffentlichung von schwachen Marktdaten durch das Marktforschungsunternehmen Kantar (29.05.) für den britischen Lebensmitteleinzelhandel moderat (seit 28.05.: -4%) nachgegeben. Demnach habe sich die Umsatzdynamik im britischen Lebensmitteleinzelhandel in den letzten zwölf Wochen (zum 19.05.) um 1,3% (Vj.: 2,7%) y/y abgeschwächt. Dabei habe der Umsatz von Tesco bei 7,50 (Vj.: 7,50) Mrd. GBP (Marktanteil: 27,3% (Vj.: 27,7%) stagniert. Die Topline-Entwicklung sei damit zwar besser gewesen als die der anderen großen britischen Konkurrenten (u.a. Sainsbury’s: -1,7% y/y auf 4,18 Mrd. GBP; Asda: -0,2% y/y auf 4,16 Mrd. GBP), sei damit allerdings erneut deut-lich hinter der der deutschen Discounter (Aldi: +11,1% y/y auf 2,19 Mrd. GBP; Lidl: +8,5% y/y auf 1,59 Mrd. GBP), die als Einzige ihren Marktanteil (Aldi: 8,0% (Vj.: 7,3%), Lidl: 5,8% (Vj.: 5,4%)) hätten steigern können, zurückgeblieben.Dieser Trend dürfte sich in den kommenden Monaten weiter fortsetzen und das Margenpotenzial für Tesco begrenzen. Der erst in 2018 von Tesco gegründete Discounter Jack ́s sei angesichts von nur 8 (28.02.2019: zum Vergleich Tesco in Großbritannien: 2.658) Filialen noch kein Faktor im Wettbewerb mit den deutschen Discountern. Der Analyst behalte seine Prognosen bei. Den operativen Verbesserungen auf dem Heimatmarkt (u.a.: bereinigte operative Marge in 2018/19 (28.02.): 3,0% (Vj.: 2,3%)) sowie Fortschritten in Polen und Thailand stünden der sich verschärfende Wettbewerb durch die deutschen Discounter im Heimatmarkt und Online-Händler sowie die Risiken durch den Brexit gegenüber.Unter Berücksichtigung dieser Faktoren ermittelt Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, ein neues Kursziel von 2,50 (alt: 2,60) GBP und bestätigt sein "halten"-Votum für die Tesco-Aktie. (Analyse vom 31.05.2019)Börsenplätze Tesco-Aktie:Xetra-Aktienkurs Tesco-Aktie:2,567 EUR -0,27% (31.05.2019, 10:06)