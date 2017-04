Börse Frankfurt-Aktienkurs Tesco-Aktie:

2,132 EUR +0,05% (05.04.2017, 08:02)



London Stock Exchange-Aktienkurs Tesco-Aktie:

184,75 GBp +0,03% (05.04.2017, 11:27)



ISIN Tesco-Aktie:

GB0008847096



WKN Tesco-Aktie:

852647



Ticker-Symbol Tesco-Aktie:

TCO



London Domestic Ticker-Symbol Tesco-Aktie:

TSCO



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Tesco-Aktie:

TSCDF



Kurzprofil Tesco plc.:



Tesco (ISIN: GB0008847096, WKN: 852647, Ticker-Symbol: TCO, London: TSCO, Nasdaq OTC-Symbol: TSCDF) ist der größte britische Handelskonzern. Die Produktpalette von Tesco umfasst Lebensmittel, Haushaltswaren, Babyartikel, Bücher, Elektroprodukte, Elektronikartikel, Blumen wie auch CDs, Videos, DVDs und Computerspiele. Zudem bietet Tesco Darlehen und Versicherungen an, die primär über das Internet beantragt werden können, und betreibt ein eigenes Tankstellennetz. Tesco betreibt weltweit insgesamt über 6.000 Filialen in zwölf Ländern. (05.04.2017/ac/a/a)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Tesco-Aktienanalyse von Aktienanalystin Laura Cherdron von Independent Research:Laura Cherdron, Aktienanalystin von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie der britischen Supermarktkette Tesco plc. (ISIN: GB0008847096, WKN: 852647, Ticker-Symbol: TCO, London: TSCO, Nasdaq OTC-Symbol: TSCDF).Nach dem Bilanzskandal in 2014 habe sich die Supermarktkette nun mit der britischen Finanzaufsicht (FCA) auf eine Strafzahlung geeinigt und wende damit ein mögliches Strafverfahren ab. Die Einigung umfasse eine Strafsumme in Höhe von 129 Mio. GBP (rund 150 Mio. Euro) sowie Entschädigungsleistungen an einige Investoren in einem Umfang von 85 Mio. GBP (rund 99 Mio. Euro; 34,5 GBp/Aktie plus Zinsen). Tesco sei beschuldigt worden, in einer Mitteilung vom 29.08.2014 den Handelsgewinn vor allem wegen fehlerhafter Buchungen von Zulieferleistungen um rund 326 Mio. GBP (rund 380 Mio. Euro) zu hoch angesetzt zu haben.Neben dem Bilanzierungsfehler habe Tesco auch wegen einer schwachen Geschäftsentwicklung für das betroffene Geschäftsjahr 2014/15 einen Milliardenverlust (5,74 Mrd. GBP) ausgewiesen. Es sei ein umfassender Umbau des Konzerns gefolgt (u.a. neues Management).Durch das nun abgeschlossene Verfahren entstehe Tesco eine Einmalbelastung in Höhe von 235 Mio. GBP (rund 275 Mio. Euro), die noch im abgelaufenen Geschäftsjahr 2016/17 (28.02.; Veröffentlichung des Jahresabschlussberichts am 12.04.) verbucht werde.Börsenplätze Tesco-Aktie: