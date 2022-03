Börsenplätze Tencent-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Tencent-Aktie:

43,80 EUR -4,37% (23.03.2022, 21:58)



Hongkong-Aktienkurs Tencent-Aktie:

389,00 HKD +0,26% (23.03.2022)



ISIN Tencent-Aktie:

KYG875721634



WKN Tencent-Aktie:

A1138D



Ticker-Symbol Tencent-Aktie:

NNND



Hongkong-Symbol Tencent-Aktie:

0700.HK



NASDAQ OTC-Symbol Tencent-Aktie:

TCTZF



Kurzprofil Tencent Holdings Ltd.:



Das chinesische Internetunternehmen Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND, Hongkong-Symbol: 0700.HK, NASDAQ OTC-Symbol: TCTZF) betreibt eines der größten und meistfrequentierten Serviceportale der Volksrepublik. Die Gesellschaft bietet eine breite Anzahl an Internet- und mobilen Kommunikationslösungen, darunter den Instant-Messaging-Dienst QQ, das Onlineportal QQ.com, eine Spieleplattform, einen multimedialen Social-Network-Dienst und eine chinesische Online-Community. Ziel der Gesellschaft ist, mit einer Vielzahl unterschiedlicher medialer Angebote die Nutzer sowohl mit Informationen, als auch mit Entertainment-, Kommunikations- und e-Commerce-Lösungen zu bedienen. Die Gesellschaft hält eine Reihe von Technologiepatenten, unter anderem in den Bereichen Instantmessaging, e-Commerce, mobile Bezahllösungen, Suchmaschinen, Internetsicherheit und Online-Games. Tencent betreibt mit dem Tencent Research Institute eines der ersten chinesischen Internet Research Institute mit Niederlassungen in Peking, Shanghai und Shenzhen. (23.03.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tencent-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND, Hongkong-Symbol: 0700.HK, NASDAQ OTC-Symbol: TCTZF) unter die Lupe.Tencent wachse so langsam wie nie. Das komme zwar erwartungsgemäß, der Kurs der Aktie verliere trotzdem deutlich.Tencents Online-Werbeumsätze seien erstmals rückläufig und hätten die Erwartungen der Analysten verfehlt. Der Gaming-Umsatz in China sei nur um 1% gegenüber dem Vorjahresquartal gestiegen. Grund: China habe seit acht Monaten keine Genehmigungen für neue Spiele erteilt und Spielzeiten für Minderjährige weiter begrenzt.Insgesamt sei der Umsatz nur 8% auf 144,2 Mrd. Yuan (22,6 Mrd. USD) gestiegen, habe damit jedoch halbwegs im Rahmen der Erwartungen gelegen. Aufgrund eines Einmaleffekts habe der Gewinn die Erwartungen deutlich übertroffen. Erfolgreich seien das Gaming-Geschäft im Ausland und der Fintech/Cloud-Bereich gelaufen. Werbeumsätze und neue Spiele in kommenden Quartalen würden wieder mehr Wachstum versprechen, wobei unklar sei, wann Chinas Behörden wieder neue Spiele freigeben würden.Das Sentiment rund um China-Aktien habe sich zuletzt zwar aufgehellt, ein Einstieg bei Tencent dränge sich allerdings nicht auf. Die Aktie laufen nicht besonders stark. Zudem bleibe abzuwarten, ob sich der jüngsten Anstieg nicht noch als eine Bärenmarktrally entpuppe. "Der Aktionär" rate grundsätzlich dazu, nur in Einzelfällen und mit geringer Gewichtung in China-Aktien zu investieren, so Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 23.03.2022)Der Handel mit Anteilen chinesischer Unternehmen ist mit erheblichen politischen und rechtlichen Unsicherheiten verbunden. Für Anleger besteht ein erhöhtes Totalverlustrisiko.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link