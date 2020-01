Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Das chinesische Internetunternehmen Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND, Hong Kong: 0700.HK) betreibt eines der größten und meistfrequentierten Serviceportale der Volksrepublik. Die Gesellschaft bietet eine breite Anzahl an Internet- und mobilen Kommunikationslösungen, darunter den Instant-Messaging-Dienst QQ, das Onlineportal QQ.com, eine Spieleplattform, einen multimedialen Social-Network-Dienst und eine chinesische Online-Community. Ziel der Gesellschaft ist, mit einer Vielzahl unterschiedlicher medialer Angebote die Nutzer sowohl mit Informationen, als auch mit Entertainment-, Kommunikations- und e-Commerce-Lösungen zu bedienen. Die Gesellschaft hält eine Reihe von Technologiepatenten, unter anderem in den Bereichen Instant Messaging, e-Commerce, mobile Bezahllösungen, Suchmaschinen, Internetsicherheit und Online-Games. Tencent betreibt mit dem Tencent Research Institute eines der ersten chinesischen Internet Research Institute mit Niederlassungen in Peking, Shanghai und Shenzhen. (03.01.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tencent-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Internet-Giganten Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND, Hong Kong: 0700.HK) unter die Lupe.Für rund 3 Milliarden Dollar habe ein von Tencent angeführtes Konsortium einen Anteil von 10 Prozent an der Universal Music Group (UMG) übernommen. Die Unternehmen hätten bereits seit August 2019 über den Deal verhandelt, der nun im ersten Halbjahr 2020 abgeschlossen werden solle. Tencent erhalte zudem die Option, bei gleicher Bewertung seine Anteile bis zum 15. Januar 2021 auf 20 Prozent aufzustocken.Die Übernahme gebe Tencent Zugriff auf einige der wichtigsten Namen der Musikbranche wie Drake, Taylor Swift oder Rammstein. Positive Effekte würden sich damit insbesondere für die Tochter Tencent Music Entertainment ergeben. Der Marktführer im chinesischen Musik-Streaming-Markt wolle die Zahl seiner zahlenden Nutzer erhöhen und setze daher auf Premium-Inhalte namhafter Künstler.Noch sei der Markt in China in einer frühen Phase der Entwicklung, dürfte jedoch das rasante Wachstum der vergangenen Jahre beibehalten können. Tencent Music sei als Marktführer hier hervorragend positioniert. Unterstützung gebe es zudem seitens der Regierung, die Urheberrechtsverletzungen stärker verfolgen wolle, was die Anzahl der zahlenden Kunden weiter erhöhen dürfte.Die Marktforscher von iResearch würden 2020 auf dem chinesischen Online-Musik-Markt mit einem Wachstum von 31 Prozent auf 13,6 Milliarden Yuan (1,75 Milliarden Euro) rechnen.Tencent stärke mit der UMG-Übernahme seine Marktführerschaft im wachstumsstarken Musik-Streaming-Markt. Angesichts aufstrebender neuer Konkurrenten wie TikTok sei dies auch nötig. Langfristig gehe "Der Aktionär" davon aus, dass es den Konkurrenten jedoch nicht gelingen dürfte, den festen Griff Tencents um die chinesische Entertainment-Branche nachhaltig aufzubrechen. Das weitreichende Social-Media-Ökosystem rund um die Super-App WeChat sei einfach zu stark und helfe Tencent, 1,15 Milliarden Nutzer auf seine jeweiligen Entertainment-Dienste zu leiten."Der Aktionär" rät weiterhin, auf die beste Möglichkeit zu setzen, mit der sich vom wachsenden chinesischen Entertainment-Wachstumsmarkt profitieren lässt: Tencent, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 03.01.2020)