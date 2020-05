Börsenplätze Tencent-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Tencent-Aktie:

52,04 EUR +0,41% (12.05.2020, 13:38)



Börse Frankfurt-Aktienkurs Tencent-Aktie:

51,99 EUR +0,56% (12.05.2020, 13:23)



ISIN Tencent-Aktie:

KYG875721634



WKN Tencent-Aktie:

A1138D



Ticker-Symbol Tencent-Aktie Deutschland:

NNND



Symbol Tencent-Aktie Hong Kong:

0700.HK



Kurzprofil Tencent Holdings Ltd.:



Das chinesische Internetunternehmen Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND, Hong Kong: 0700.HK) betreibt eines der größten und meistfrequentierten Serviceportale der Volksrepublik. Die Gesellschaft bietet eine breite Anzahl an Internet- und mobilen Kommunikationslösungen, darunter den Instant-Messaging-Dienst QQ, das Onlineportal QQ.com, eine Spieleplattform, einen multimedialen Social-Network-Dienst und eine chinesische Online-Community. Ziel der Gesellschaft ist, mit einer Vielzahl unterschiedlicher medialer Angebote die Nutzer sowohl mit Informationen, als auch mit Entertainment-, Kommunikations- und e-Commerce-Lösungen zu bedienen.



Die Gesellschaft hält eine Reihe von Technologiepatenten, unter anderem in den Bereichen Instant Messaging, e-Commerce, mobile Bezahllösungen, Suchmaschinen, Internetsicherheit und Online-Games. Tencent betreibt mit dem Tencent Research Institute eines der ersten chinesischen Internet Research Institute mit Niederlassungen in Peking, Shanghai und Shenzhen. (12.05.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tencent-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thobias Quaß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Internet-Giganten Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND, Hong Kong: 0700.HK) unter die Lupe.Tencent komme bislang gut durch die Krise und das dürfte sich in Q1 des Geschäftsjahrs 2020/2021 fortsetzen - die Zahlen präsentiere Tencent morgen (13. Mai). Jedoch gebe es wegen der Coronakrise keinen Ausblick. DER AKTIONÄR verrate, was Analysten vom Internetriesen aus China erwarten würden.Analysten würden im laufenden Quartal mit 101,4 Mrd. Yuan (circa 13,2 Mrd. Euro) Umsatz und einem Gewinn von 28,38 Mrd. Yuan (3,7 Mrd. Euro) rechnen. Hauptsächlicher Treiber sei das Gaming-Segment. Hier profitiere Tencent vom Videospiele-Boom.Im Vorjahresquartal habe Tencent ein Drittel seiner Umsätze von 85,45 Mrd. Yuan (etwa 11,1 Mrd. Euro) mit Videospielen erreicht. Marktteilnehmer würden nun insbesondere beim Mobile Gaming eine Umsatzsteigerung von 49 Prozent auf 31,6 Mrd. Yuan (circa 4,1 Mrd. Yuan) erwarten.Die dunkle Seite der Coronakrise deute sich im Werbegeschäft an. Im letzten Quartal seien die Werbeeinnahmen noch um 19 Prozent geklettert - im laufenden Quartal würden die Analysten nur noch 16 Prozent Zuwachs erwarten. Allerdings, so die Hoffnung, sollten die Werbeumsätze im zweiten Halbjahr wieder anziehen.Das Hauptaugenmerk bei Tencents Quartalsergebnissen werde auf den Erlösen im Gaming-Bereich liegen. Hier dürfte Tencent als Krisenprofiteur die Erwartungen erfüllen. Auch im Werbegeschäft sei das Potenzial eigentlich enorm - immerhin würden gerade in der Krise viele Menschen Angebote wie WeChat nutzen, in denen Werbung ausgespielt werde.Tencent bleibt im chinesischen Techsektor ein Basisinvestment, so Thobias Quaß von "Der Aktionär". Über die aktuellen Zahlen berichte der AKTIONÄR morgen. (Analyse vom 12.05.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link