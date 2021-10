Hongkong-Aktienkurs Tencent-Aktie:

457,00 HKD -0,95% (04.10.2021)



NASDAQ OTC-Aktienkurs Tencent-Aktie:

57,87 USD -1,57% (04.10.2021, 15:55)



ISIN Tencent-Aktie:

KYG875721634



WKN Tencent-Aktie:

A1138D



Ticker-Symbol Tencent-Aktie:

NNND



Hongkong-Symbol Tencent-Aktie:

0700.HK



NASDAQ OTC-Symbol Tencent-Aktie:

TCTZF



Kurzprofil Tencent Holdings Ltd.:



Das chinesische Internetunternehmen Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND, Hongkong-Symbol: 0700.HK, NASDAQ OTC-Symbol: TCTZF) betreibt eines der größten und meistfrequentierten Serviceportale der Volksrepublik. Die Gesellschaft bietet eine breite Anzahl an Internet- und mobilen Kommunikationslösungen, darunter den Instant-Messaging-Dienst QQ, das Onlineportal QQ.com, eine Spieleplattform, einen multimedialen Social-Network-Dienst und eine chinesische Online-Community. Ziel der Gesellschaft ist, mit einer Vielzahl unterschiedlicher medialer Angebote die Nutzer sowohl mit Informationen, als auch mit Entertainment-, Kommunikations- und e-Commerce-Lösungen zu bedienen. Die Gesellschaft hält eine Reihe von Technologiepatenten, unter anderem in den Bereichen Instantmessaging, e-Commerce, mobile Bezahllösungen, Suchmaschinen, Internetsicherheit und Online-Games. Tencent betreibt mit dem Tencent Research Institute eines der ersten chinesischen Internet Research Institute mit Niederlassungen in Peking, Shanghai und Shenzhen. (04.10.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tencent-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Internetunternehmens Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND, Hongkong-Symbol: 0700.HK, NASDAQ OTC-Symbol: TCTZF) unter die Lupe.Auf dem Kurs der Tencent-Aktie laste weiter der Druck, der mit dem negativen Sentiment für China-Aktien mit Tech- und Internetbezug einhergehe. Wobei bei Tencent im Gegensatz zu Alibaba zumindest noch etwas Gegenwehr sichtbar sei - so richtig fallen wolle der Kurs nicht. Passend dazu habe es Ende vergangener Woche eine gute Nachricht gegeben.Tencents Bezahloption WeChat Pay sei inzwischen auch über den Mobile-Payment-Dienst von UnionPay verfügbar. UnionPay sei mit mehr als neun Milliarden Kreditkarten das größte Netzwerk seiner Art weltweit.Der Anschluss könnte Teil der von chinesischen Behörden geforderten Öffnung digitaler Ökosysteme sein. Auf die Art solle mehr Verbraucherfreundlichkeit gewährleistet werden. Die wirtschaftlichen Auswirkungen auf Tencent seien unklar.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tencent-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tencent-Aktie:49,695 EUR -1,73% (04.10.2021, 16:23)