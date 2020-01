Tradegate-Aktienkurs Tencent-Aktie:

Kurzprofil Tencent Holdings Ltd.:



Das chinesische Internetunternehmen Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND) betreibt eines der größten und meistfrequentierten Serviceportale der Volksrepublik. Die Gesellschaft bietet eine breite Anzahl an Internet- und mobilen Kommunikationslösungen, darunter den Instant-Messaging-Dienst QQ, das Onlineportal QQ.com, eine Spieleplattform, einen multimedialen Social-Network-Dienst und eine chinesische Online-Community. Ziel der Gesellschaft ist, mit einer Vielzahl unterschiedlicher medialer Angebote die Nutzer sowohl mit Informationen, als auch mit Entertainment-, Kommunikations- und e-Commerce-Lösungen zu bedienen. Die Gesellschaft hält eine Reihe von Technologiepatenten, unter anderem in den Bereichen Instantmessaging, e-Commerce, mobile Bezahllösungen, Suchmaschinen, Internetsicherheit und Online-Games. Tencent betreibt mit dem Tencent Research Institute eines der ersten chinesischen Internet Research Institute mit Niederlassungen in Peking, Shanghai und Shenzhen. (21.01.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tencent-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des chinesischen Internetunternehmens Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND, Hong Kong: 0700.HK) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Laut einer Offenlegung an der Hongkonger Börse habe Ma Huateng, der Gründer und Vorstand von Tencent, zwischen dem 14. und 17. Januar seinen Anteil am Internetgiganten von 8,58 auf 8,53 Prozent gesenkt. Das klinge nach wenig, doch Ma habe immerhin rund 5 Millionen Aktien zu einem Preis zwischen 398,1 und 401,4 Hongkong-Dollar (HKD) verkauft und damit knapp 2 Milliarden HKD (rund 230 Millionen Euro) erlöst.Es sei Mas zweiter Verkauf von Anteilen gewesen, nachdem der Internetmilliardär im Oktober 2017 erstmals Aktien im Wert von 2,1 Milliarden HKD abgestoßen habe. Tencent habe zu der erneuten Veräußerung keinen Kommentar abgegeben, außer dass es um die persönliche Vermögensvorsorge von Ma gehe.An der Börse komme der Verkauf an der Schwelle der wichtigen Marke von 400 HKD nicht gut an. Die Aktie verliere nach der Bekanntmachung rund 2,7 Prozent - und signalisiere damit, dass es kurzfristig schwer werden dürfte, die Chartmarke erneut zu überwinden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tencent-Aktie: