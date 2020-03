Tencent ist unter den sozialen Netzwerken und Online-Games ohnehin ein Standardinvestment im chinesischen Tech-Sektor, NetEase gehört wie auch Sea aus Singapur durch das enorme Potenzial auf die Beobachtungsliste, so Thobias Quaß von "Der Aktionär". (Analyse vom 05.03.2020)



Kurzprofil Tencent Holdings Ltd.:



Das chinesische Internetunternehmen Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND, Hong Kong: 0700.HK) betreibt eines der größten und meistfrequentierten Serviceportale der Volksrepublik. Die Gesellschaft bietet eine breite Anzahl an Internet- und mobilen Kommunikationslösungen, darunter den Instant-Messaging-Dienst QQ, das Onlineportal QQ.com, eine Spieleplattform, einen multimedialen Social-Network-Dienst und eine chinesische Online-Community. Ziel der Gesellschaft ist, mit einer Vielzahl unterschiedlicher medialer Angebote die Nutzer sowohl mit Informationen, als auch mit Entertainment-, Kommunikations- und e-Commerce-Lösungen zu bedienen.



Die Gesellschaft hält eine Reihe von Technologiepatenten, unter anderem in den Bereichen Instant Messaging, e-Commerce, mobile Bezahllösungen, Suchmaschinen, Internetsicherheit und Online-Games. Tencent betreibt mit dem Tencent Research Institute eines der ersten chinesischen Internet Research Institute mit Niederlassungen in Peking, Shanghai und Shenzhen. (05.03.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tencent-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thobias Quaß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Internet-Giganten Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND, Hong Kong: 0700.HK) unter die Lupe.Trotz des massiven Corona-Crashs Ende letzter Woche gebe es gerade in Asien Unternehmen, deren Geschäft die derzeitige Quarantänesituation eher helfe als schade. Dazu würden beispielsweise der Videospielgigant Tencent, dessen Aktie zu Handelsschluss am 4. März mit gut zwei Prozent im Plus beendet habe als auch Konkurrent NetEase mit sogar knappen sechs Prozent Kursgewinn zählen.Die sonst so emsigen Chinesen würden mit ihrer ganzen Freizeit durch die Produktionsstopps und etwaigen Quarantänezeiten durch COVID-19 nichts anzufangen wissen. Auf Weibo seien die Suchanfragen zu Begriffen wie "Langeweile" um 626 Prozent gestiegen. Viele würden sich anschließend Onlinegames widmen.Tencent sei der Platzhirsch im chinesischen Mobile- und Online-Gamingmarkt. Die täglich aktiven Spieler vom Game Honor of King würden Anfang Februar die 100-Millionen-Marke überstiegen. Bei den beliebten Spielen (Mahjong plus 109 Prozent und Game For Peace plus 44 Prozent) seien die täglichen Nutzerzahlen in den vergangenen zwei Monaten ebenfalls überdurchschnittlich gestiegen.Die Tencent-Aktie befinde sich seit Mitte Dezember 2019 in einem langfristigen Aufwärtstrend. Seither habe der Kurs knappe zehn Prozent zugelegt. Ungefähr ebenso hoch sei der aktuelle Abstand zu 200-Tage-Linie.Auch der chinesische Konkurrent NetEase habe durch das Coronavirus kräftig zugelegt. Beim Game Werewolves of Miller’s Hollow hätten sich die Nutzerzahlen verdoppelt. Dass die Leute aktuell mehr Geld für Ingamekäufe und Spiele ausgeben würden, beweise das 131-prozentige Wachstum des Unternehmens seit Dezember 2019. Für 2021 sei ein mit Codemasters (Großbritannien) gemeinsam entwickeltes Mobile-Game angekündigt, dessen Entwicklung bisher nicht von COVID-19 behindert werde.Die singapurische Tencent-Tochter Sea habe mit Garena einen Online-Gaming-Marktplatz, auf dem es richtig rund laufe. Das Game Free Fire (FF) habe mehr als 450 Millionen registrierte Spieler. Darüber hinaus biete Garena für die Region lizenzierte Kracher wie League of Legends, FIFA Online 3 oder Call of Duty an. Allein dank FF habe Garena im vierten Quartal einen im Vergleich zu Q4/2018 mehr als verdoppelten bereinigten Umsatz von 479 Millionen Dollar erzielt. Das bereinigte EBITDA für die Gamesparte habe sich in Q4/2019 auf gut 266 Millionen Dollar belaufen.Mit einem Plus von knapp acht Prozent sei das seit zwei Jahren an der Börse notierte Papier aus dem gestrigen Handel gegangen. Damit habe sich die Aktie von Sea Limited fast wieder auf das Niveau vor dem Corona-Crash zurückgekämpft und zeige sich nahezu unbeeindruckt vom aktuellen Abverkauf. Die rasante Wachstumsstory des südostasiatischen E-Commerce- und Gaming-Konzerns gehe also weiter.Unterhaltungswerte seien die Gewinner der aktuellen Virus-Epidemie. Insbesondere im riesigen Videospielmarkt China würden die Tech-Werte aus der Gamingbranche profitieren. Trotz der volatilen Kurssituation durch COVID-19 biete sich gerade im Zuge der aktuellen Marktkorrektur die Chance für einen ersten Einstieg bei den asiatischen Werten.